El PP, tras las inundaciones de Avilés: "El problema no fue la lluvia, sino una infraestructura de 2,8 millones que no funcionó"
"Si una obra presentada como definitiva no funciona cuando más se la necesita, es evidente que alguien no está diciendo la verdad”, señala Esther Llamazares, en relación al aliviadero de San Martín.
"El problema no fue la meteorología, sino una infraestructura de 2,8 millones que o es una inversión fallida o no está funcionando". La concejala y portavoz municipal del PP, Esther Llamazares, denuncia que el aliviadero del río San Martín, una infraestructura construida precisamente para evitar inundaciones en la zona de Llano Ponte y Los Oficios, "no actuó" durane la tromba de agua del domingo, que dejó numerosas zonas de la comarca anegadas, entre ellas el entorno de Llano Ponte.
"Según los datos analizados, la lluvia alcanzó una intensidad máxima de 41,2 mm/h y un volumen total de 120,7 l/m² en 8 horas. Una lluvia fuerte, sí, pero muy lejos de ser excepcional, y desde luego insuficiente para justificar las graves inundaciones en zonas como Llano Ponte, Rivero, Quirinal, Cristalería, José Cueto o la Avenida de Lugo", destaca Llamazares, que prosigue: "A pesar de ello, el Ayuntamiento afirmó que 'el sistema funcionó correctamente', sin aportar información sobre mantenimientos, inspecciones o sobre las evidencias de sobrepresión observadas en la red de colectores", ahonda la edil, que concluye: "Una obra anunciada como la solución definitiva… que no actuó".
Y, en este sentido, sentencia: “Todo indica que el aliviadero no actuó. Y si una obra presentada como definitiva no funciona cuando más se la necesita, es evidente que alguien no está diciendo la verdad”, señala Llamazares. “O mintieron entonces, o mienten ahora, no hay tercera opción”, incide la popular, que se pregunta: "Si la infraestructura no alcanza a cubrir este tipo de episodios, ¿para qué una inversión cercana a los 3 millones de euros?".
Asimismo, Llamazares pide soluciones para los numerosos vecinos y comerciantes que se vieron afectados por las inundaciones. "No pueden volver a pagar las consecuencias. Los vecinos y comerciantes han sufrido daños en negocios, bajos comerciales, viviendas y vehículos. Deben ser atendidos de inmediato y con prioridad absoluta. Son los mismos de siempre los que vuelven a pagar las consecuencias de una pésima gestión", denuncia.
Además, Llamzares ha anunciado que el PP solicitará formalmente un informe técnico completo sobre el estado real del aliciadero; las certificaciones de obra, pruebas, matenimiento y puesta en serivicio; la identificación de responsabilidades técnicas y políticas; y un plan de actuación urgente para evitar nuevas inundaciones.
