La solución del Ayuntamiento a la crisis de las escuelinas en Avilés: esta es la fórmula (ya utilizada) que se usará para cubrir las bajas en El Quirinal

El Ayuntamiento de Avilés plantea trasladar temporalmente a personal de las escuelinas de La Toba y La Magdalena a la de El Quirinal, todas ellas de titularidad municipal. La concejalía de Educación analiza esta posibilidad para tratar de paliar las cuatro bajas de personal sin cubrir que tiene actualmente el centro de El Quirinal; una circunstancia que llevó a la dirección de esta escuelina a reducir su horario de apertura "para garantizar la seguridad" de los menores, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Este intercambio de personal, aseguran fuentes consultadas, no alteraría en ningún caso los horarios en los centros de educación infantil de La Toba y La Magdalena.

Actualmente, la escuelina de La Magdalena cuenta con siete educadoras en su plantilla. Seis son tutoras –dos por aula– y otra realiza labores de apoyo. En La Toba, la situación es similar. Hay once profesionales: diez hacen de tutoras –dos por cada una de las cinco aulas– y hay otra educadora encargada de realizar tareas de apoyo.

La posibilidad que baraja la concejalía de Educación es que ambas educadoras de apoyo, la de La Magdalena y la de La Toba, se desplacen de manera temporal a reforzar la plantilla de la escuelina de El Quirinal, que cuenta con al menos cuatro profesionales de baja. Fuentes municipales han señalado que este tipo de movimientos entre el personal de las escuelinas de titularidad municipal ya se ha ejecutado en otras ocasiones sin que generase ningún problema.

El concejal del ramo, Juan Carlos Guerrero, ya ha transmitido esta posibilidad a los directores de los centros. Y ante esta situación y para ofrecer la mayor transparencia posible a las familias, la directora de La Toba y La Magdalena –ambas escuelinas comparten dirección, mientras El Quirinal tiene su propio director– envió ayer una comunicación a las familias en la que explicaba esta situación. "Esta decisión afectaría al funcionamiento de nuestra Escuela, dado que una de nuestras educadoras tendría que irse durante un tiempo a la Escuela de Educación Infantil de El Quirinal", explica en su mensaje la directora, que en ningún momento indica que esta decisión vaya a conllevar cambios en los horarios de ambos centros. De hecho, esta decisión está totalmente descartada por Educación. "No se contempla reducir horarios en La Toba y La Magdalena", zanjan fuentes municipales.