La solución del Ayuntamiento a la crisis de las escuelinas en Avilés: esta es la fórmula (ya utilizada) que se usará para cubrir las bajas en El Quirinal
La concejalía de Educación asegura que los traslados, que serían temporales, no conllevarán en ningún caso una reducción de horarios en La Toba y La Magdalena
El Ayuntamiento de Avilés plantea trasladar temporalmente a personal de las escuelinas de La Toba y La Magdalena a la de El Quirinal, todas ellas de titularidad municipal. La concejalía de Educación analiza esta posibilidad para tratar de paliar las cuatro bajas de personal sin cubrir que tiene actualmente el centro de El Quirinal; una circunstancia que llevó a la dirección de esta escuelina a reducir su horario de apertura "para garantizar la seguridad" de los menores, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Este intercambio de personal, aseguran fuentes consultadas, no alteraría en ningún caso los horarios en los centros de educación infantil de La Toba y La Magdalena.
Actualmente, la escuelina de La Magdalena cuenta con siete educadoras en su plantilla. Seis son tutoras –dos por aula– y otra realiza labores de apoyo. En La Toba, la situación es similar. Hay once profesionales: diez hacen de tutoras –dos por cada una de las cinco aulas– y hay otra educadora encargada de realizar tareas de apoyo.
La posibilidad que baraja la concejalía de Educación es que ambas educadoras de apoyo, la de La Magdalena y la de La Toba, se desplacen de manera temporal a reforzar la plantilla de la escuelina de El Quirinal, que cuenta con al menos cuatro profesionales de baja. Fuentes municipales han señalado que este tipo de movimientos entre el personal de las escuelinas de titularidad municipal ya se ha ejecutado en otras ocasiones sin que generase ningún problema.
El concejal del ramo, Juan Carlos Guerrero, ya ha transmitido esta posibilidad a los directores de los centros. Y ante esta situación y para ofrecer la mayor transparencia posible a las familias, la directora de La Toba y La Magdalena –ambas escuelinas comparten dirección, mientras El Quirinal tiene su propio director– envió ayer una comunicación a las familias en la que explicaba esta situación. "Esta decisión afectaría al funcionamiento de nuestra Escuela, dado que una de nuestras educadoras tendría que irse durante un tiempo a la Escuela de Educación Infantil de El Quirinal", explica en su mensaje la directora, que en ningún momento indica que esta decisión vaya a conllevar cambios en los horarios de ambos centros. De hecho, esta decisión está totalmente descartada por Educación. "No se contempla reducir horarios en La Toba y La Magdalena", zanjan fuentes municipales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- El día después de las inundaciones en Avilés: comerciantes achicando agua, garajes empantanados e indignación entre los afectados 'porque siempre pasa lo mismo
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Una desaparición sin resolver durante más de 30 años, una puñalada y unos restos mortales que se perdieron en el río Nalón: la verdadera historia del oscuro crimen de Reyes
- Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana
- Un asalto a un piso en Avilés que causa extrañeza: revientan la puerta del inmueble, hallan sobres con dinero, pero no se llevan ningún botín
- Un palacete avilesino a la venta, que fue lugar de tortura en el franquismo, iguala en precio a diez de los Lamborghinis más exclusivos del planeta