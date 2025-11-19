La violencia machista también es psicológica
El próximo martes es el día internacional contra la violencia machista y por ello la vocalía de la Mujer de la asociación vecinal «Pedro Menéndez» organizó una charla informativa sobre esta lacra. La psicóloga Marisol Delgado (en la imagen) impartió ayer una conferencia en el palacio de Valdecarzana para dejar claro que la violencia psicológica también es violencia machista y aportó algunas claves para identificarla.
