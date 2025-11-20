Ambicioso plan de inversiones para los barrios de Avilés: 36 millones para ejecutar actuaciones hasta 2031

Una cifra: más de 35 millones de euros. Y un plazo: seis años. Este es el dinero y el tiempo que pretende invertir el gobierno local –PSOE e IU– en el primer plan de barrios de la ciudad, un documento ahora en pañales que irá creciendo de la mano del tejido asociativo de la ciudad. El primer paso será presentárselo al Consejo de Participación –se convocará a primeros de diciembre– y, al tiempo, se definirá el informe técnico con la hoja de ruta a seguir en los próximos años. Los objetivos: mejoras de movilidad, la modernización y dotación de equipamientos –un centro sociocultural en La Luz/ Villalegre, por ejemplo–, mejoras en parques infantiles, mejoras en eficiencia energética, creación de nueva vivienda destinada a alquiler, programas para la detección de la soledad no deseada, refuerzo del apoyo al comercio local...

La puesta en escena desde el centro sociocultural de Llaranes para dar a conocer el plan de barrios representó también la alianza PSOE-IU. Tanto que el coordinador de esta última agrupación, Juan José Fernández, sentenció: "Además de elaborar un plan de barrios hemos revalidado el gobierno de coalición porque hay un nivel de entendimiento y de colaboración muy saludable". La primera partida para el Plan de barrios estará incluida en el presupuesto de 2026 que, según avanzó ayer la concejala de Hacienda, la socialista Raquel Ruiz, se presentará en los próximos días. "A partir de entonces los grupos de la oposición tendrán 15 días para hacer enmiendas, y la previsión sería llevar esos presupuestos al pleno de finales de diciembre o primeros de enero".

Y en cuanto al plan de barrios, Ruiz destacó que esos más de 35 millones a seis años, hasta 2031, responderán a actuaciones recogidas en los presupuestos municipales y también a inversiones estratégicas para la conexión de los barrios con el centro de la ciudad, cuya financiación se definirá en los presupuestos de otras administraciones. Ejemplo de esto serían los 8,9 millones del plan EDIL que se destinarán a nueve proyectos en La Carriona, entre ellos la construcción de un polideportivo.

"Lo que queremos es que todos los ciudadanos de Avilés accedan a los servicios públicos en igualdad de condiciones, y por eso llevamos trabajando meses en acercar a los barrios, diagnosticar cuáles son las carencias y una evaluación de cuáles son los recursos de los que disponen actualmente para planificar estas intervenciones. Al final el objetivo es modernizar nuestros barrios, responder a las demandas vecinales que han sido recogidas, no solo en estas reuniones que hemos mantenido durante estos meses, sino en los diferentes procesos participativos", reiteró el también socialista Pelayo García.

El Plan incluye actuaciones en Valliniello, Llaranes, La Luz. Villalegre-El Pozón, La Magdalena, Versalles, San Cristobal-Miranda-La Carriona, Carbayedo, Centro, Quirinal-Valgranda, El Nodo y Jardín de Cantos.

Juan José Fernández, de IU, recordaba que en el mes de junio se alcanzaba el compromiso "de hacer un plan de barrios ambicioso, un plan de barrios que sirviera para que los barrios de Avilés fuesen unos barrios de primera y que sirviera para que ningún avilesino tuviera más dificultades para acceder a los servicios públicos o a las actividades municipales en función del lugar donde viviera", dijo, y agregó: "Llevamos varios meses trabajando. No es un plan improvisado y estamos muy satisfechos". A juicio de Fernández, el plan no significa que hasta ahora no se mirara hacia los barrios. "Es que ahora es el momento de apostar y de conseguir recursos económicos de otras administraciones y establecer una hoja de ruta compartida para dignificar los barrios".