Avilés repasa los 30 años del hermanamiento con El Aaiún

Los concejales de Cooperación, Agustín Medina, y de Educación, Juan Carlos Guerrero,en la imagen superior, participaron esta semana en una mesa redonda sobre la situación actual del pueblo saharaui con motivo del XXX Aniversario del Hermanamiento de Avilés con La Wilaya de El Aaiún. La actividad la organizó, con colaboraciones, Aunando Fronteras.