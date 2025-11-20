Actitud, formación, carnés de conducir... ¿Qué buscan las empresas para cubrir los más de 600 puestos de trabajo que hay vacantes en Asturias?

En Asturias hay “muchas oportunidades de trabajo”. Lo dijo este jueves Begoña López, directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), que puntualizó: “Hoy mismo teníamos más de seiscientas ofertas abiertas en Trabajastur”. Eso sí, precisó: “Claramente estamos girando hacia los oficios de todo tipo: cuidados a personas, metal, construcción, hostelería… Necesitamos gente que quiera formarse en oficios”. Y con los oficios, emprendimiento. Aprovechó López la Feria de Talento Joven de Avilés que desde hace once años organiza la Cámara para destacar que el Sepepa está deplegando un banco de ensayos para emprender en colaboración con Valnalón “que está dando muy buenos resultados”. Este programa tiene un objetivo: el de realizar un trabajo intensivo de desarrollo y testeo del modelo de negocio antes de que pueda ser puesto en marcha. “También, con un convenio con la Cámara de Comercio de Oviedo, tenemos un programa de emprendimiento en la zona rural”, dijo, y apostilló. “El emprendimiento ha vuelto al Servicio público de empleo y mantendremos estos programas y los implantaremos”.

Emprendedores

¿Y qué opinan los emprendedores con oficio? Sergio Pérez González, praviano, tenía un stand en la Feria del Talento de Avilés. Abrió su primera barbería hace diez años, cuando tenía veinte, y ahora ha ampliado negocio, con un salón en Grado. También ha contratado a una persona. “Ahora llevamos tiempo buscando personal, pero está la cosa complicada. El de barbero es un trabajo que se puede disfrutar mucho. Pero pienso que la administración debería concedernos algún tipo de ayuda para formar nosotros en la barbería a una persona que luego tuviera la posibilidad de quedarse a trabajar con nosotros”, propuso el joven mientras arreglaba las patillas a un cliente en un puesto instalado en el centro del pabellón de exposiciones de La Magdalena.

Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio, valoró la afluencia de candidatos al pabellón: “Calculamos que pasarán por el recinto más de mil demandantes de empleo, principalmente gente joven, personas que también quieren compaginar estudios y trabajo”, precisó. Destacó que este año la Feria incluye oficios con un interés por fomentar oficios y la cultural del emprendimiento o el autoempleo. Entre tanto en La Magdalena se sucedían las charlas rápidas, de stand en stand: unos jóvenes solicitaban información, otros se interesaban por la manera de dejar currículos o los distintos procesos de selección.

Responsables políticos locales y regionales así como participantes y organizadores de la Feria Talento Joven, esta mañana en Avilés. / M. M.

Demandantes

Por ejemplo, Mireia Rodrigo García recorría la Feria en compañía de compañeros del Grado Superior en Administración y Finanzas que se imparte en el IES Alto Nalón, en Barredos. “Buscamos información. Queremos saber a qué podemos optar”, explicaba la joven, aún sin experiencia laboral. Marta Saiz Rodríguez, de Castrillón, sí estaba en búsqueda activa de empleo: “Vengo a dejar currículos. Estudié administración y finanzas e integración social”, reconocía. A su lado, Senén Carreño Zurdo recopilaba información.

Empresas

¿Y qué ofrecían las empresas? Lucía Fernández Cordero, del centro de formación de Arcelor-Mittal, señalaba: “Buscamos dos tipos de perfiles. Por un lado, ciclos formativos de grado superior destinados sobre todo a producción y mantenimiento. Y universitarios para puestos también de producción y mantenimiento, servicios médicos, recursos humanos, administración…”. Fernández Cordero aclaró que para los demandantes seleccionados que llegan con FP se realizan una vez al año unos exámenes psicotécnicos y de conocimiento “para crear una bolsa de empleo de la que se va tirando en periodos de vacaciones, jubilaciones, bajas…”. Los perfiles universitarios van dirigidos a puestos concretos de acuerdo a la demanda del momento en las instalaciones.

En Alusin Solar buscan sobretodo “a trabajadores y trabajadoras con ganas”. Así lo explicó Irma García Gonzalez, técnico de Recursos Humanos de esta empresa avilesina. “Siempre necesitamos personas en servicios, área de fábrica y montaje y en oficina también. En nuestro caso nos encaja más un perfil de Formación Profesional, pero no vamos a descartar a nadie por tener una titulación universitaria”, sentenció.

Y en Tierra Astur-Crivencar, por primera vez en esta feria, buscaban este jueves de todo un poco, según Blanca García, técnico de selección. “Camareros, personal de cocina, de limpieza… Mozos de almacén para Colloto. Pero aquí buscamos perfil de hostelería especialmente aquí en Avilés, donde nos cuesta más cubrir vacantes”, manifestó.

En el stand de Grupo Roxu estaban esta mañana Patricia Fernández Queipo y María Camporro Fernández. Ofrecían distintos trabajos: “Estamos en un momento de crecimiento con mucha demanda en construcción, soldadura, calderería… También ofertamos puestos para camión de todo tipo, gruistas, mecánicos, de logística de carreteras o de prevención, sobre todo relacionado como seguridad y prevención de riesgos laborales. También mozos de almacén, soldadores…”, señalaban las reclutadoras de Roxu.

El trajín en La Magdalena fue constante. Esta mañana muchos jóvenes tuvieron la oportunidad de demostrar su talento e iniciar su sendero por el mundo laboral.