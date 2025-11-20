Campa presenta Avilés como ejemplo de innovación en Europa

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, participó ayer en el sexto encuentro internacional de la red de ciudades europeas In4Green que lidera Avilés y que está auspiciada por el programa Urbact. En esta reunión celebrada en Salerno (Italia) se

presentaron las propuestas de mejora de estas ciudades, todas con pasado industrial.

Campa sacó pecho del modelo Avilés, centrado en la mejora en sostenibilidad, atracción de inversiones, movilidad y diseño urbano de la ciudad, teniendo en cuenta las nuevas industrias. "Hablamos de la definición de nuevas áreas industriales, en conjunto del espacio de baterías y de la ampliación del Parque tecnológico Avilés Isla de la Innovación, como una referencia para la atracción de las empresas que queremos que constituyan el futuro de la ciudad", explicó. "Empresas más modernas, más innovadoras, con capacidad de exportación, sostenibles, de base tecnológica y muy a la imagen y semejanza de lo que venimos haciendo en los últimos años, de la generación de centros de innovación industriales, que son los que permiten anclar esas investigaciones en las empresas de Avilés", precisó el concejal de Desarrollo Urbano y Económico.

Reiteró asimismo que el proyecto Manzana del Talento: se encuentra en fase final de redacción y saldrá a licitación antes de que acabe el año, lo que va a permitir definir sus contenidos a lo largo de 2026 y hacerlo realidad en 2027. "Es la palanca que tenemos para atraer un talento muy específico relacionado con la industria, con talleres de innovación, con creación de espacios en los que las spin off de los centros de I+D puedan tener un lugar para asentarse, crecer e intentar dar el salto a otro tipo de espacios industriales", añadió el edil desde Salerno.

Manuel Campa destacó también la labor del día a día de La Curtidora que ayuda "a los que quieren emprender, a dirigirles por el buen camino y a los que todavía están estudiando, a que sepan qué cosas hacemos en Avilés y en qué pueden dirigir sus estudios", concluyó.