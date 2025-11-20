Cebollas rellenas o creaciones alrededor de las setas y las castañas: estos son algunos de los pequeños manjares que se pueden comer en Avilés hasta este domingo

"Estamos muy a favor de estas iniciativas. Este tipo de campeonatos hacen que la gente que no es nuestro público objetivo venga por aquí y nos conozca. Luego, si les convencen, seguramente acaben volviendo", destaca Pepo Martínez, una de las patas fundamentales del Yanik, uno de los restaurantes que integran la plaza de Abastos de Avilés. Ayer, a pesar de ser un miércoles lluvioso, no paraban de entrar comandas en la barra. Este local, junto a otros doce establecimientos, participa en la Seronda de vinos y tapas, una iniciativa que se alargará hasta el próximo domingo.

En el Yanik han apostado por darle "una vuelta" a uno de los platos más tradicionales del otoño asturiano, las cebollas rellenas. "Nosotros hemos decidido cambiar el relleno de bonito por un guiso de pitu caleya, que es un referente en Asturias", cuenta Martínez. Su plato formaba antes parte de la carta del restaurante, pero ahora han decidido apostar por la versión "mini".

Cebollas rellenas y setas, "tapas fuertes" serondinas

Otro de los locales que participa es el Bombé, situado en la plaza de Pedro Menéndez. Allí el protagonismo lo cogen las setas de temporada, a las cuales se les acompaña con una mayonesa de boletus, un revuelto de jamón y castaña rallada. "Cada año el certamen va creciendo poco a poco, yo personalmente me alegro mucho. El otoño es una época con alimentos muy de aquí, como los boletus o las propias castañas, que dan sabores diferentes que no se pueden disfrutar en otras épocas del año", comenta David Franqueira, dueño del restaurante, que cree que la clave de estas iniciativas es "hacer cosas distintas, para que la gente se anime".

En el Piazza, en cambio, hacen una fusión entre la cocina y la italiana. Al tradicional calzone, que suele estar rellena de jamón, queso y tomate, le han metido dentro setas y castañas. "A todos nos han contado nuestros abuelos el hambre que quitaron las castañas", detalla la camarera Paula Barredo. El resto de establecimientos participantes son Bar 33400, Route 66, La Leyenda, Tuerce Botas, La Arcea, Dialva para Vos, Bodeguina El Caño, La Comtienda, Sidrería Yumay y La Cantina de Villalegre.