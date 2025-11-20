El escritor David Uclés, que visita Avilés el próximo lunes: "Si ‘La Península’ tuviera banda sonora sería música de las regiones"

El escritor, músico, dibujante y traductor e intérprete de alemán, francés e inglés, David Uclés (Úbeda, 1990), autor de la novela "La península de las casas vacías" (26 ediciones, 250.000 ejemplares vendidos), será el próximo invitado del Ciclo Palabra, en un acto conducido por el agitador folclórico Rodrigo Cuevas. Será el lunes, día 24, a las 20.00 horas en el Niemeyer; un día especial para Uclés, que horas después pasará por el quirófano por una cirugía de corazón. Las entradas están agotadas.

¿Con "La península de las casas vacías" era consciente de que estaba escribiendo un texto que le iba a encumbrar como literato?

Yo sabía, sobre todo en los últimos años, que estaba orgulloso de la arquitectura narrativa del libro. Era consciente de que esa empresa ambiciosa de querer hacer una épica contando todas las guerras civiles en un solo tomo, en una ficción, algo que no se había hecho nunca, podía hacer ruido si tenía suerte. Pero tener suerte en este mundo es muy difícil. Tras 15 años en el que ya no creía en la suerte se obró el milagro: gracias al boca-oreja entre libreros y lectores el libro pudo extenderse.

¿Cómo fue el proceso de creación?

Muy dilatado y muy inesperado, porque es una novela que no fue proyectada al inicio como lo que ahora es, como el resultado. A mis 19 años quería escribir solo la historia de mi abuelo; a los 24, darle forma de "Macondo Íbero"; a los 27, añadir la Guerra Civil; a los 29, que los personajes pasaran por toda la península e ir a esos lugares para que fuera un mapa antropológico del territorio y finalmente, pues, "La península". No ha sido un plan, ha sido una evolución.

¿Qué relación tiene con los territorios despoblados, con la llamada "España vaciada"?

Provengo de uno, provengo de una tierra, Jaén, que siempre ha sido conocida por ser únicamente tierra de paso, aunque ahora se está revalorizando. Tengo especial cariño y miro con un ojo muy melancólico a esos territorios despoblados, que en realidad tienen un ADN muy similar los unos a los otros. Con "La península", por ejemplo, he hecho más de 300 presentaciones, y le diría que la mitad han sido en pueblos. Así que tengo muy presente intentar llevar la cultura a donde llega menos, casi con el espíritu de La Barraca.

Aquí en Avilés va a estar con Rodrigo Cuevas. Si su novela tuviera banda sonora, ¿qué tipo de música le pondría?

Sería música clásica y música folklórica, en mi caso, música de las regiones: flamenco, habría flamenco, habría música celta, habría jota, habría fandango, habría copla, en fin, toda la riqueza del mapa musical íbero.

¿Literatura y folklore comparten, a su juicio, el mismo interés por rescatar lo que se está perdiendo?

Mi literatura sí tiene esa intención: rescatar lo tradicional, resaltar lo bello y también lo duro para que no caiga en el olvido. No toda literatura tiene ese afán; de hecho, la mayor parte hoy, desde la autoficción, mira más a la actualidad. La mía es más folclórica, más melancólica. Eso lo comparto con Rodrigo Cuevas: él fusiona con lo contemporáneo; en mi caso, lo contemporáneo está en un estilo narrativo que rompe con esquemas clásicos.

¿Este libro le ha transformado como autor?

Claro, claro, totalmente, mi vida es otra. He cambiado muchas veces de ciudad, y eso implica un cambio muy fuerte, pero no comparable con este. Este ha sido total, mi vida es otra, soy otro.

¿Mejor o peor que la anterior?

Una se debe a la otra. Si no hubiera vivido la anterior, no tendría esta. Pero si me preguntas cuál me gusta más… la anterior. De hecho, estoy deseando que llegue enero de 2027 para mudarme a Praga y escribir lo siguiente.

Por eso le iba a preguntar, se me ha adelantado… ¿Ya tiene nuevos proyectos entre manos?

Tengo proyectos empezados desde hace tiempo y avanzados, porque siempre trabajo en muchos a la vez. No sé cuándo estarán listos. Lo de Praga será para terminar algunos y empezar otro. Pero ahora mismo solo estoy con la promoción, que me lleva todas las horas del día.

¿El éxito que ha tenido con esta novela no le condiciona un poco la forma de afrontar el siguiente trabajo?

A mí no. Soy libre. Si algo demuestra este texto es que he hecho lo que he querido. Ha funcionado, pero para lo siguiente seguiré haciendo lo que yo quiero. Si lo logro, perfecto. Si no, tendré que ir por otro camino. Pero ahora me observo más a mí que a las expectativas, y eso es bueno.

Le esperamos en Avilés, entonces

Sí, y le añado una cosa. El miércoles me opero de corazón y me tomo dos meses de descanso. Así que el de Avilés, con Rodrigo Cuevas, es mi último acto del año. Y lo elegí a propósito para que fuera apenas 24 horas antes de la operación. Asturias se ha volcado conmigo.