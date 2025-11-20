Jaime Luis Martín, premio "José Fernandín" del PSOE
Los socialistas castrillonenses distinguen de manera póstuma al que fue director del Valey "por su sobresaliente labor cultural"
N. M.
"El jurado ha reconocido la trayectoria excepcional del premiado, por su sobresaliente labor cultural y su entrega incansable al concejo". Este es tan solo uno de los motivos que ha llevado al PSOE de Castrillón a otorgar, a título póstumo, su premio "Alcalde José Fernandín" a Jaime Luis Martín, exdirector del Valey, el centro cultural de Castrillón, y articulista de LA NUEVA ESPAÑA, fallecido el año pasado. "Se ha destacado de manera especial su dedicación, que no solo ha tenido un impacto profundamente positivo, si no que también ha dejado una huella cultural imborrable y perdurable en el municipio", argumenta la agrupación municipal socialista.
Desde el PSOE de Castrillón explican que Jaime Luis Martín fue "una figura poliédrica e imprescindible". "Escritor, editor, comisario, poeta y un auténtico agitador cultural", le describen desde el partido, que señalan que el castrillonense "dedicó su vida a construir, enriquece y dinamizar el panorama cultural asturiano, aportando una mirada sensible, crítica y profundamente comprometida". "Su encomiable trabajo se centró en la democratización cultural, buscando acercar la cultura a todos, rompiendo barreras y promoviendo una oferta cultural inclusiva, diversa y accesible", afirman.
"El premio es un homenaje a su vida y obra", sentencian desde el PSOE, que aún no han confirmado el día y la hora en la que se celebrará este homenaje. Cabe recordar que Martín fue, además de director del Valey desde su apertura, en 2011, director del Patronato Municipal de Cultura de Castrillón.
