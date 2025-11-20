Uno de los mercadillos navideños más esperados de Asturias (que se vio afectado por las inundaciones de Avilés) ya tiene fecha de apertura

Uno de los mercadillo de navidad más esperados de Asturias ya tiene fecha de apertura. Se trata del rastrillo navideño de la Asociación Española Contra el Cáncer de Avilés. Estaba previsto que fuese inaugurado el lunes, pero la gran tromba de agua caída el domingo en la comarca ocasionó importantes filtraciones de agua que acabaron provocando desprendimientos en el techo de pladur del local, ubicado en el bajo comercial de la calle Rui Pérez 3, lo que obligó a las organizadoras a posponer su apertura al público. Ahora, una vez resulta la incidencia, el establecimiento comenzará a funcionar con total normalidad a partir de este viernes. El horario de apertura será de lunes a sábado de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

La variedad y calidad de los artículos a la venta han granjeado a la fama a la Asociación Española Contra el Cáncer de tener uno de los mejores rastrillos navideños de la comarca avilesina e, incluso, de Asturias.

De hecho, el lunes, cuando las organizadoras se vieron obligadas a posponer la apertura debido a que las filtraciones provocadas por la lluvia llegaron a tirar una parte de techumbre, fueron decenas las personas que, bien acercándose hasta el local de Rui Pérez o a través de las redes sociales, preguntaron con insistencia cuándo tenían previsto abrir sus puertas. "Vi una chaqueta preciosa y no quiero que se me escape", afirmaba una potencial clienta.

Desperfectos en el mercadillo solidario de la Asociación Española Contra el Cáncer por las lluvias / A. F. V.

Un susto a causa de la tromba de agua

La Asociación Española Contra el Cáncer de Avilés se llevó la peor parte en la tormenta del pasado domingo. La fuerte lluvia, la más intensa vivida en la ciudad en más de 20 años, según el Ayuntamiento, ocasionó filtraciones en el local que la Asociación Española Contra el Cáncer utiliza para su rastrillo, lo que hizo que se cayese una parte del techo, de pladur. "Afortunadamente no estaba abierto y no le pasó nada a nadie, pero ahora tenemos que ver cómo nos las ingeniamos para reabrir", explicaba la mañana del lunes su presidenta, Carmen Fernández, mientras numerosas personas se acercan a la puerta del local, junto a la tienda de moda NAP, para preguntar cuándo iban a poder abrir.

Esa incógnita ya tiene respuesta. Será este viernes.