Los niños y niñas de Avilés, con futuro científico

Avilés acogió ayer una jornada –"Inspirando Vocaciones STEAM desde el Currículo, la Energía y la Comunidad"– enmarcada en un proyecto que forma parte de la plataforma de innovación socioeducativa impulsada por ASATA en colaboración con la Universidad de y financiado por la Consejería de Ciencia. En la imagen, un grupo de niños participantes.