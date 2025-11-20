"La Policía solo puede usar sus coches en emergencias", dice IU de Castrillón
"El Gobierno del PP deja a la Policía Local sin capacidad operativa: los vehículos solo pueden usarse para emergencias por la falta de un suministro de combustible adecuado", asegura Yasmina Triguero, portavoz de Izquierda Unida en Castrillón. Según explica, una licitación deficiente del contrato de suministro tiene la culpa de este suceso. Por ello, la única empresa que se presentó al concurso es la de La Cruz de Illas, algo que considera "ineficaz por la distancia". "No se garantizó la continuidad del suministro pese a ser un servicio esencial", denuncia Triguero, que exige explicaciones al gobierno.
