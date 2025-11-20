El PP pide un informe del funcionamiento del aliviadero de Llano Ponte

"El problema no fue la meteorología, sino una infraestructura de 2,8 millones que o es una inversión fallida o no está funcionando". La concejala y portavoz municipal del PP, Esther Llamazares, denuncia que el aliviadero del río San Martín, una infraestructura construida precisamente para evitar inundaciones en la zona de Llano Ponte y Los Oficios, "no actuó" durante la tromba de agua del domingo, que dejó numerosas zonas de la comarca anegadas, entre ellas el entorno de Llano Ponte. Si bien, este extremo es totalmente desmentido por el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, que defiende las bondades del sistema: "El aliviadero actuó como pozo de tormentas y evitó que el nivel del agua en Llano Ponte alcanzase límites más altos y provocase daños más importantes".

"Según los datos analizados, la lluvia alcanzó una intensidad máxima de 41,2 mm/h y un volumen total de 120,7 l/m² en 8 horas. Una lluvia fuerte, sí, pero muy lejos de ser excepcional, y desde luego insuficiente para justificar las graves inundaciones en zonas como Llano Ponte, Rivero, Quirinal, Cristalería, José Cueto o la Avenida de Lugo", afirma Llamazares. "Todo indica que el aliviadero no actuó. Y si una obra presentada como definitiva no funciona cuando más se la necesita, es evidente que alguien no está diciendo la verdad", ahonda la edil, que ha anunciado que el PP solicitará formalmente un informe técnico completo sobre el estado real del aliviadero y la identificación de responsabilidades técnicas y políticas tras las inundaciones.

Por su parte, García defiende la gestión municipal hecha el domingo y la labor del aliviadero. "Hay que explicarle a la señora Llamazares que sí se trata de una situación meteorológica excepcional. Y no lo decimos desde el gobierno municipal. Según datos de la Aemet, el sistema avilesino tuvo que soportar en 8 horas el equivalente al día de mayores precipitaciones en los últimos 24 años", destacó el edil, que justificó las anegaciones en Llano Ponte: "Cuando se produce una punta de precipitación tan alta y en un periodo de tiempo tan corto los colectores no tienen capacidad para sacar toda el agua y esto hace que se produzcan las inundaciones".