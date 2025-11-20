El PP pide un informe del funcionamiento del aliviadero de Llano Ponte
"Evitó que el nivel del agua provocase daños más importantes", defiende el edil Pelayo García
"El problema no fue la meteorología, sino una infraestructura de 2,8 millones que o es una inversión fallida o no está funcionando". La concejala y portavoz municipal del PP, Esther Llamazares, denuncia que el aliviadero del río San Martín, una infraestructura construida precisamente para evitar inundaciones en la zona de Llano Ponte y Los Oficios, "no actuó" durante la tromba de agua del domingo, que dejó numerosas zonas de la comarca anegadas, entre ellas el entorno de Llano Ponte. Si bien, este extremo es totalmente desmentido por el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, que defiende las bondades del sistema: "El aliviadero actuó como pozo de tormentas y evitó que el nivel del agua en Llano Ponte alcanzase límites más altos y provocase daños más importantes".
"Según los datos analizados, la lluvia alcanzó una intensidad máxima de 41,2 mm/h y un volumen total de 120,7 l/m² en 8 horas. Una lluvia fuerte, sí, pero muy lejos de ser excepcional, y desde luego insuficiente para justificar las graves inundaciones en zonas como Llano Ponte, Rivero, Quirinal, Cristalería, José Cueto o la Avenida de Lugo", afirma Llamazares. "Todo indica que el aliviadero no actuó. Y si una obra presentada como definitiva no funciona cuando más se la necesita, es evidente que alguien no está diciendo la verdad", ahonda la edil, que ha anunciado que el PP solicitará formalmente un informe técnico completo sobre el estado real del aliviadero y la identificación de responsabilidades técnicas y políticas tras las inundaciones.
Por su parte, García defiende la gestión municipal hecha el domingo y la labor del aliviadero. "Hay que explicarle a la señora Llamazares que sí se trata de una situación meteorológica excepcional. Y no lo decimos desde el gobierno municipal. Según datos de la Aemet, el sistema avilesino tuvo que soportar en 8 horas el equivalente al día de mayores precipitaciones en los últimos 24 años", destacó el edil, que justificó las anegaciones en Llano Ponte: "Cuando se produce una punta de precipitación tan alta y en un periodo de tiempo tan corto los colectores no tienen capacidad para sacar toda el agua y esto hace que se produzcan las inundaciones".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- El día después de las inundaciones en Avilés: comerciantes achicando agua, garajes empantanados e indignación entre los afectados 'porque siempre pasa lo mismo
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana
- Un asalto a un piso en Avilés que causa extrañeza: revientan la puerta del inmueble, hallan sobres con dinero, pero no se llevan ningún botín
- Una tormenta impredecible que no se movió del sitio: las claves que da la Aemet sobre la gran tromba que inundó Avilés