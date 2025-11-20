La reforma del punto limpio de El Quirinal, a trámite medioambiental

El Ayuntamiento de Avilés ha iniciado la tramitación medioambiental para el proyecto de reforma del punto limpio de El Quirinal. Como hasta ahora, y tal y como refleja el proyecto, contará con acceso rodado y peatonal por la calle Fuero de Avilés. También dispondrá de un edificio con oficina, almacén, vestuario y baño; y las instalaciones se dotarán de marquesinas para alojar los contenedores. El plan presentado también indica que estas instalaciones estarán mantenidas y atendidas por personal de la empresa Urbaser.

Los residuos que se depositarán en este punto limpio, que será de acceso libre y gratuito para particulares, serán voluminosos, vegetales, plásticos, metales, películas, radiografías, baterías, papel y cartón, vidrio, ropa o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros.

Además, las instalaciones contarán con redes de saneamiento, abastecimiento, luz y contará con sistema de videovigilancia.