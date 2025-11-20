La reforma del punto limpio de El Quirinal, a trámite medioambiental
El Ayuntamiento de Avilés ha iniciado la tramitación medioambiental para el proyecto de reforma del punto limpio de El Quirinal. Como hasta ahora, y tal y como refleja el proyecto, contará con acceso rodado y peatonal por la calle Fuero de Avilés. También dispondrá de un edificio con oficina, almacén, vestuario y baño; y las instalaciones se dotarán de marquesinas para alojar los contenedores. El plan presentado también indica que estas instalaciones estarán mantenidas y atendidas por personal de la empresa Urbaser.
Los residuos que se depositarán en este punto limpio, que será de acceso libre y gratuito para particulares, serán voluminosos, vegetales, plásticos, metales, películas, radiografías, baterías, papel y cartón, vidrio, ropa o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros.
Además, las instalaciones contarán con redes de saneamiento, abastecimiento, luz y contará con sistema de videovigilancia.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- El día después de las inundaciones en Avilés: comerciantes achicando agua, garajes empantanados e indignación entre los afectados 'porque siempre pasa lo mismo
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana
- Un asalto a un piso en Avilés que causa extrañeza: revientan la puerta del inmueble, hallan sobres con dinero, pero no se llevan ningún botín
- Una tormenta impredecible que no se movió del sitio: las claves que da la Aemet sobre la gran tromba que inundó Avilés