La rula de Avilés "pincha" en octubre: la escasez de este popular pescado, clave

La rula de Avilés "pinchó" el pasado octubre en cuanto a kilos descargados: 492 toneladas frente a las 603 del mismo mes del año anterior; es decir, casi un veinte por ciento menos. Si bien el bonito del norte aún dejó alguna alegría –78.506 subastados–, la caída de la merluza hizo mella en las cuentas pesqueras: se rularon 168.388 kilos frente a los 236.493 del octubre de 2024. Eso sí, el precio, en respuesta a la demanda, alcanzó, de media, los 7,85 euros y un máximo por encima de los 25 euros por kilo.

Detrás de este baile de cifras que afecta a la merluza está la Unión Europea, que cerró 87 zonas calificadas de ecosistemas marinos vulnerables del Atlántico nororiental a las artes de fondo. La decisión está recorrida por el Gobierno de España en defensa del palangre. El ministerio aduce que la aplicación del reglamento, en vigor desde octubre de 2022, ha tenido un importante impacto sobre la flota de palangre de fondo, que ha visto reducida sus capturas de merluza en un 32% de media por barco. Como dato del impacto legislativo en Avilés: en octubre de 2021, antes de las restricciones, solo en las instalaciones de Conde de Guadalhorce se descargaron 358.547 kilos de merluza, el doble que el mes pasado.

La otra lectura de los últimos datos hechos públicos por la Dirección General de Pesca del Principado tiene que ver con el importe total recaudado: 2.580.220 euros, que pese a la disminución de capturas es similar a la de octubre de 2024 (2.818.412 euros). En esto ha contribuido el ya citado aumento del precio medio del kilo de merluza en primera venta. También las últimas descargas de bonito del norte, que dejaron en Avilés 221.786 euros. La bacaladilla (47.121 kilos descargados) generó 83.555 euros.

¿Y el futuro? Se presenta incierto para la flota pesquera asturiana. La Unión Europa ha propuesto mantener la cuota de la merluza en 2026 y recortar la de abadejo y lenguado. En aguas ibéricas, pide también con vistas al próximo año una bajada del 2 por ciento en las capturas de rape y del 5 % en el jurel. Sobre el abadejo, Bruselas explica que el recorte propuesto para 2026 y 2027 tanto en esas aguas como en el Cantábrico y en el Golfo de Vizcaya tiene por objetivo evitar el cierre prematuro de las pesquerías mixtas. El único aumento en aguas ibéricas se refiere al gallo, para el que se plantea una subida del 12 por ciento.

Unión Europea

Estas propuestas, que los ministros de Pesca de la Unión Europea negociarán el próximo diciembre en el Consejo más complicado del año, se basan en los dictámenes del Consejo Internacional para la Explotación del mar (CIEM), ha indicado la Comisión, que ha precisado que "tienen por objeto garantizar la sostenibilidad económica a largo plazo de las pesquerías de la UE".

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías (FNCP), Basilio Otero, expresó ya a finales de octubre su preocupación por la amenaza de una bajada "brutal" de la cuota de caballa (verdel o xarda) para 2026, que podría paralizar a la flota del Cantábrico y noroeste. Otero subrayó entonces, en declaraciones a Efeagro, que la cuota de caballa es el asunto "más preocupante con diferencia" para las cofradías, de cara a la negociación de las cuotas de pesca que decidirán los ministros de Pesca de la UE en diciembre.