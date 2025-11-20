Los vecinos de El Carbayedo y La Grandiella celebran el plan urbanístico para remodelar una de las entradas de Avilés

"Todo lo que sea recuperar zonas degradadas es bienvenido". Los vecinos de La Grandiella y El Carbayedo celebran el plan urbanístico de Río San Martín, a tramitación ambiental desde esta semana, y con el que se pretende, entre otras actuaciones, construir un bloque de viviendas y un aparcamiento a en la zona de la glorieta de Buenavista, la creación de una gran zona verde desde allí hasta la comisaría y la rehabilitación de la casa de don Fulgencio, edificio catalogado y actualmente en estado de ruina.

"Todo lo que sea invertir o pensar en crecimiento, que atraerá población y actividad económica, es una buena noticia", destaca Raúl Blanco, presidente de la asociación Disfruta Carbayedo, sobre las actuaciones en la que es, considera, "una de las puertas al barrio". "Además, todos los vecinos de esa zona son consumidores en El Carbayedo, por lo que todo lo que sea mejorar sus condiciones, es beneficioso", resalta.

También a favor, aunque con alguna reserva, se muestra Gianluca Limatola. "Lo que esperamos, ante todo, es que el proyecto sea sensato", advierte. Y se explica: "Si hacen nueva vivienda, esperamos que también se hagan nuevos aparcamientos; que las zonas verdes sean accesibles y de uso y disfrute para todos los vecinos; y que ese desarrollo urbanístico pueda ayudar también a crear nuevos itinerarios peatonales, ciclables o la llegada de líneas de autobús", apunta el presidente dela asociación de vecinos de La Magdalena-La Grandiella, otro de los barrios más próximos a la zona que pretende desarrollar el grupo inmobiliario Delta, de Madrid.