"1936" golpea a los estudiantes en el patio de butacas del Niemeyer

Mil estudiantes de Secundaria dispuestos a participar en el golpe de Estado de 1936 sobre la escena del auditorio del Centro Niemeyer son mil estudiantes devotos. Lo son más si ese recorrido empieza a las diez menos veinte de la mañana y los aplausos del final llegan cuando dan las dos de la tarde y los autobuses están calentando motores para llegar a casa. Que ya es hora.

Pasó ayer por la mañana en Avilés: el Niemeyer acogió la primera función de las cuatro previstas de "1936", una producción de Andrés Lima con Willy Toledo y Antonio Durán "Morris" al frente de un elenco de una veintena de personas –incluido un coro "de españoles"– que contó el tercer "shock" escrito a muchas manos, tantas como las del propio Lima, Juan Cavestany, Albert Boronat y Juan Mayorga. Los tres primeros, de hecho, participaron en un encuentro con el público ayer mismo, pero a las ocho de la tarde, ya con el millar de alumnos desperdigado por sus respectivos concejos. Y es que los que llenaron la primera función de "1936" habían llegado de toda Asturias: de la Escuela de Arte Dramático; de los IES Pérez de Ayala y Aramo, de Oviedo del Roces y el Número 1 de Gijón. Además, hubo estudiantes de los institutos avilesinos Carreño Miranda, La Magdalena, Menéndez Pidal, Virgen de La Luz y Número 5. De Castrillón llegaron alumnos del Isla de la Deva y del Salinas.

Por la izquierda, Juan Cavestany, Andrés Lima, Machús Osinaga (presentadora) y Albert Boronat.

La primera representación del espectáculo de Andrés Lima –esta tarde, mañana y el domingo son las otras tres (hace tiempo que no hay entradas)– se completó con alumnos del IES La Fresneda, de Siero; del IES Luces, de Colunga; del César Rodríguez, de Grado y también con los del Sánchez Lastra, que está en Mieres. La English School of Asturias también envió alumnos a la representación del espectáculo de la temporada.

Antonio Durán «Morris», como Queipo, en la primera escena de «1936». | MIKI LÓPEZ

O sea, mil estudiantes cabalgando sobre las cuatro horas –y dos descansos de diez minutos, nada más– de historia cruda convertida, unas veces, en teatro documental –con narrador y todo– y otras, en teatro discursivo –muy discursivo–. Y voces. Muchas voces. El espectáculo se convierte en espectáculo cuando sale Willy Toledo y es el general Miaja negando a Azaña. O siendo el señorito de unas tierras que son para "los que la trabajan". Todo esto, con una obertura semioperística como una coreografía, se lo tomaron los mil estudiantes así de sopetón, sin un prólogo de esos de hoy es 20N y hace medio siglo que el Generalísimo está criando malvas.

En el primer descanso, unos cuantos aprovecharon para comer el pincho del recreo. Y también para comentar:

–Pues sí que está politizado.