Aplazada sin fecha la subasta de la primera angula del Nalón

Por segunda jornada consecutiva, los anguleros de La Arena tuvieron que aplazar la subasta de las primeras captura de la temporada. Tras el primer fiasco del miércoles, estaba previsto que ayer se rulasen los primeros ejemplares de esta codiciada especie, pero finalmente se tuvo que volver a suspender ante la escasez de capturas. Además, por ahora no hay fecha para esa primera subasta. Los anguleros tienen tan solo treinta días por campaña para faenar, y ahora deben esperar a que se complete un ciclo lunar para volver a salir a la mar, por lo que todo apunta a que habrá que esperar a diciembre para poder probar la primera angula de la temporada.

El pasado año la lonja arenesca acogió la subasta más cara de la historia, pagada a 12.000 euros por kilo por el primer lote de 150 gramos. En aquella primera jornada de 2024, una decena de pescadores apenas logró capturar 800 gramos, que cotizaron de media a 2.232 euros por kilo.