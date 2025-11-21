Nueva newsletter de ocio
Los aprendices de la 9ª promoción de Ensidesa brindan por la amistad
Integrantes de la 9ª promoción de aprendices de Ensidesa se reunieron ayer, fieles a su cita anual, alrededor de mesa y mantel. Tenían mucho que celebrar. En primer lugar: "Sesenta y tres años de convivencia en amistad". Los aprendices –en la imagen de la derecha– suman ahora 80 años por cabeza de media. Más todavía: "Inolvidables recuerdos que marcaron el devenir de nuestro paso por Ensidesa y que sirvieron de ejemplo de nuestra trayectoria profesional y humana". Los aprendices enviaron un abrazo a sus predecesores y animaron a promociones más jóvenes "a que sigan recordando mientras puedan la importancia del compañerismo y la amistad".
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- El día después de las inundaciones en Avilés: comerciantes achicando agua, garajes empantanados e indignación entre los afectados 'porque siempre pasa lo mismo
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Un asalto a un piso en Avilés que causa extrañeza: revientan la puerta del inmueble, hallan sobres con dinero, pero no se llevan ningún botín
- Posible agresión a un profesor en un centro educativo de Avilés: el Principado ya recaba pruebas
- Una tormenta impredecible que no se movió del sitio: las claves que da la Aemet sobre la gran tromba que inundó Avilés
- Un palacete avilesino a la venta, que fue lugar de tortura en el franquismo, iguala en precio a diez de los Lamborghinis más exclusivos del planeta