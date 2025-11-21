Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los aprendices de la 9ª promoción de Ensidesa brindan por la amistad

Integrantes de la 9ª promoción de aprendices de Ensidesa se reunieron ayer, fieles a su cita anual, alrededor de mesa y mantel. Tenían mucho que celebrar. En primer lugar: "Sesenta y tres años de convivencia en amistad". Los aprendices –en la imagen de la derecha– suman ahora 80 años por cabeza de media. Más todavía: "Inolvidables recuerdos que marcaron el devenir de nuestro paso por Ensidesa y que sirvieron de ejemplo de nuestra trayectoria profesional y humana". Los aprendices enviaron un abrazo a sus predecesores y animaron a promociones más jóvenes "a que sigan recordando mientras puedan la importancia del compañerismo y la amistad".

