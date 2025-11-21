Los aprendices de la 9ª promoción de Ensidesa brindan por la amistad

Integrantes de la 9ª promoción de aprendices de Ensidesa se reunieron ayer, fieles a su cita anual, alrededor de mesa y mantel. Tenían mucho que celebrar. En primer lugar: "Sesenta y tres años de convivencia en amistad". Los aprendices –en la imagen de la derecha– suman ahora 80 años por cabeza de media. Más todavía: "Inolvidables recuerdos que marcaron el devenir de nuestro paso por Ensidesa y que sirvieron de ejemplo de nuestra trayectoria profesional y humana". Los aprendices enviaron un abrazo a sus predecesores y animaron a promociones más jóvenes "a que sigan recordando mientras puedan la importancia del compañerismo y la amistad".