Castrillón tendrá este fin de semanas dos obras de teatro
N. M.
Castrillón acogerá, durante este fin de semana, dos funciones de teatro asturiano. La primera de ellas tiene lugar hoy a las 19.30 horas en el teatro de Pillarno. Allí el grupo de teatro "San Felix" de Valdesoto representará "Cróniques de Valdesoto", una serie de sainetes de teatro costumbrista, entre los que destacan "El recateo", "El forofu", "El negociu les patates", "Vaya parexa", "L'escarmientu" o "La viagra". La función durará, aproximadamente, unos 70 minutos.
El domingo, a las 19.30 horas, será el turno del grupo de teatro "Garrapiellu", de Pillarno. Actuarán en la sede de la asociación vecinal de Santa María del Mar, donde darán vida a la obra "Aquí no paga nadie", una adaptación de la obra homónima del premio Nobel de Literatura Darío Fo, una comedia disparatada sobre la sociedad de consumo. La entrada para ambos espectáculos es libre y gratuita.
