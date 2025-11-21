Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charcos en el puente de San Sebastián

Las obras en el puente de San Sebastián, que fundamentalmente consistieron en repintar la infraestructura y el parcheado del pavimento para evitar la formación de charcos, no han sido del todo efectivas, ya que, como denuncian vecinos y se aprecia en la imagen, sigue habiendo acumulaciones de agua.

