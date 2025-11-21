A concurso la conservación y limpieza de parques por 4,4 millones
Para el contrato puntúa, entre otros aspectos, que se reduzca el consumo de agua o los gases que provocan efecto invernadero
M. M.
El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación por casi 4,39 millones de euros (impuestos incluidos) el contrato de los servicios de mantenimiento, conservación y limpieza de las zonas verdes, arbolado de alineación y jardineras de la ciudad. El contrato, que no podrá iniciarse con anterioridad al 1 de marzo de 2026, tendrá una duración de dos años, a contar desde el día de la firma. Las empresas tienen hasta mediados de diciembre para presentar ofertas.
Entre los candidatos se valorará, por ejemplo: que se estudien particularidades de cada una de las zonas verdes de Avilés y se proponga el plan anual de mantenimiento y limpieza. Se valorará también la planificación y organización técnica de las labores a ejecutar durante el desarrollo del contrato: tratamientos fitosanitarios, programas de mantenimiento propuestos que demuestren un conocimiento de la realidad de los espacios verdes, la organización, atención y gestión de servicios extraordinarios o complementarios encaminados a la mejora de las zonas verdes, las medidas de control, planificación de las funciones a realizar y seguimiento del servicio, y realización de campañas de divulgación y sensibilización ambiental, según la memoria. Asimismo se tendrán en cuenta las propuestas que justifiquen la reducción del consumo de agua, empleo de métodos de lucha biológica, reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), reducción de la contaminación acústica, o medidas de prevención de riesgos laborales aplicadas.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- El día después de las inundaciones en Avilés: comerciantes achicando agua, garajes empantanados e indignación entre los afectados 'porque siempre pasa lo mismo
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Un asalto a un piso en Avilés que causa extrañeza: revientan la puerta del inmueble, hallan sobres con dinero, pero no se llevan ningún botín
- Posible agresión a un profesor en un centro educativo de Avilés: el Principado ya recaba pruebas
- Una tormenta impredecible que no se movió del sitio: las claves que da la Aemet sobre la gran tromba que inundó Avilés
- Un palacete avilesino a la venta, que fue lugar de tortura en el franquismo, iguala en precio a diez de los Lamborghinis más exclusivos del planeta