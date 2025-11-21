A concurso la conservación y limpieza de parques por 4,4 millones

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación por casi 4,39 millones de euros (impuestos incluidos) el contrato de los servicios de mantenimiento, conservación y limpieza de las zonas verdes, arbolado de alineación y jardineras de la ciudad. El contrato, que no podrá iniciarse con anterioridad al 1 de marzo de 2026, tendrá una duración de dos años, a contar desde el día de la firma. Las empresas tienen hasta mediados de diciembre para presentar ofertas.

Entre los candidatos se valorará, por ejemplo: que se estudien particularidades de cada una de las zonas verdes de Avilés y se proponga el plan anual de mantenimiento y limpieza. Se valorará también la planificación y organización técnica de las labores a ejecutar durante el desarrollo del contrato: tratamientos fitosanitarios, programas de mantenimiento propuestos que demuestren un conocimiento de la realidad de los espacios verdes, la organización, atención y gestión de servicios extraordinarios o complementarios encaminados a la mejora de las zonas verdes, las medidas de control, planificación de las funciones a realizar y seguimiento del servicio, y realización de campañas de divulgación y sensibilización ambiental, según la memoria. Asimismo se tendrán en cuenta las propuestas que justifiquen la reducción del consumo de agua, empleo de métodos de lucha biológica, reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), reducción de la contaminación acústica, o medidas de prevención de riesgos laborales aplicadas.