Corvera quiere ser inclusivo con los mayores
Iván Fernández, alcalde de Corvera, manifestó en el último consejo de mayores -en la imagen- la voluntad del consistorio de convertir al concejo en "Ciudad Amigable de las Personas Mayores", distinción que otorga la Organización Mundial de la Salud. Con ello, el regidor quiere crear un entorno más inclusivo y adaptado.
