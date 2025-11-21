Luz verde para construir pisos nuevos a tres minutos de la playa de Salinas: estarán listos en dos años

Luz verde para una nueva urbanización en Raíces. La Junta de Gobierno Local de Castrillón aprobó la concesión de una licencia para la edificación de un edificio de seis alturas en el número 15 de la calle Antonio Machado, en Raíces Nuevo. El proyecto, cuya modificación se presentó el pasado mes de septiembre, contempla la creación de dos locales y los accesos en la planta baja, además la creación de cuarenta y cuatro viviendas distribuidas en otras cinco plantas. El plazo ejecución es de dos años y para los trabajos será necesaria la instalación de una grúa torre.

Como explicó, a principios de año, Borja Santiago, arquitecto de Inmobiliaria La Muralla, una de las firmas detrás de esta promoción, los precios de los pisos que se pondrán en venta oscilan desde los 97.000 eruso hasta los 220.000 que cuestan los áticos. Entre los compradores, además, destaca que muchos de ellos son gente de fuera de la región. "Hay gente de Madrid que te lo compra prácticamente por teléfono. Es una zona que, para segunda vivienda, es muy atractiva. Piensa que prácticamente, desde la ventana, ya puedes ver la playa. Estás pegado al aeropuerto, tienes el tren al lado… Es algo muy jugoso", afirmó, en aquel entonces, el avilesino.

De esta manera Raíces sigue desarrollándose como una gran vía de escape para la crisis de vivienda que sufren tanto Avilés como Castrillón. Su ubicación, a escasos metros de la playa y con el Aeropuerto a pocos minutos en coche, hace que muchos interesados en hacerse con una segunda vivienda en Asturias pongan sus ojos en el pueblo castrillonense.