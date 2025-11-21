ParqueAstur celebra mañana su amagüestu

Dj en directo, castañas asadas y sidra dulce. Ese es el plan que ofrece ParqueAstur para mañana. El centro comercial corverano celebra su propio amagüestu, con una jornada pensada para "compartir, disfrutar y saborear una de las costumbres más queridas del calendario asturiano". La celebración, que comenzará a las 18.00 horas, "busca reconectar con las raíces en un entorno cómodo, familiar y lleno de actividades". La celebración en las instalaciones de Trasona será abierta a todos los públicos y gratuita.