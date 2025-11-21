Así podrás caminar por Avilés como si estuvieses en la Edad Media: este es el proyecto que va a desarrollar el Ayuntamiento

Avilesinos y visitantes tendrán la oportunidad de conocer cómo era la ciudad en la baja Edad Media, cuando la villa se convirtió en centro comercial de la región, y de recorrer las calles como si estuvieran en el siglo XV. Esto será posible gracias a un proyecto municipal de visitas virtuales, una experiencia inmersiva que se creará a partir de escenarios reales. Para conseguir este efecto realista se utilizará tecnología de imagen de vídeo 360º.

Con este contrato, el Ayuntamiento busca ampliar su catálogo de experiencias turísticas. Para ello, será necesario el suministro de cuatro gafas de realidad virtual, un monitor táctil y un ordenador, además de los servicios de producción audiovisual en al menos dos idiomas, español e inglés, a partir de un guion que facilitará el propio Ayuntamiento. La duración de los vídeos deberá ser de entre seis y nueve minutos, en diferentes versiones con y sin subtítulos.

El objetivo de esta nueva experiencia es que sea totalmente inmersiva. Por ello se prestará especial atención al realismo de las escenas que habrá de corresponderse con la época histórica de finales del siglo XV en Avilés. La empresa adjudicataria deberá disponer de un equipo de especialistas en asesoramiento sobre documentación histórica y arqueológica para la elaboración de los escenarios y personajes. Esto incluye información geográfica, orográfica, sobre vegetación del paisaje y elementos arquitectónicos, distribución urbanística, elementos móviles, herramientas, animales e indumentaria de los personajes.

En el apartado más técnico, se solicitan dos versiones. La primera de ellas será para reproducción en gafas de realidad virtual, con una interfaz interactiva que permita al visitante seleccionar el idioma, pausar la reproducción, mantener la posibilidad de mirar a su alrededor o volver al menú principal de selección de idioma. La segunda, para reproducción en monitor táctil, deberá permitir al visitante seleccionar el idioma, pausar la reproducción, mover la cámara en cualquier ángulo 360º de la imagen, opción de recolocar la cámara en el punto de vista central o volver al menú principal de selección de idioma.

Para la adjudicación del contrato –el precio no podrá pasar de 140.000 euros, cofinanciados con fondos europeos– se tendrá en cuenta una variedad de criterios objetivos y subjetivos. Se valorará de forma objetiva la inclusión de más idiomas, personas extra en movimiento y el suministro o mejora del equipamiento hardware mínimo requerido que enriquezca la interacción y experiencia del usuario. Se valorará de forma subjetiva la dirección artística, realización y fotografía del proyecto, atendiendo a la calidad, rigor y singularidad del entorno arquitectónico, así como las texturas e iluminación. Además, se tendrá en cuenta también el comportamiento animado de los personajes, indumentaria y expresividad facial sincronizada al hablar mirando a cámara en varios idiomas.