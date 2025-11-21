El PP, sobre la ley de Vivienda: "Estrangula la oferta y disparara los precios"

La diputada regional del Partido Popular y portavoz de Vivienda, Susana Fernández, se mostró ayer en Avilés muy crítica con la ley estatal de Vivienda, a la que calificó de "intervencionista". Esta ley, argumentó, permite que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias en materia de urbanismo, declaren una zona tensionada siempre que se cumplan ciertos requisitos relacionados con el precio del alquiler o de las hipotecas en dicho territorio.

"El Partido Popular no está de acuerdo con la declaración de zonas tensionadas. Además de ser un fracaso absoluto, estrangula la oferta", criticó Fernández, y añadió: "El control de precios ha provocado el rechazo unánime de las comunidades autónomas, incluso de aquellas gobernadas por el Partido Socialista, porque provoca la contracción de la oferta. Si intervienes el mercado, la oferta cae y los precios se disparan".

"El consejero Ovidio Zapico sostiene que el mercado no se regula solo, y que, por ello, es necesario intervenirlo. Sin embargo, olvida que hay otras muchas medidas, que constituyendo formas de intervención y siendo beneficiosas, la Consejería no aplica, como por ejemplo: la agilización en la concesión de licencias de construcción, la promoción de viviendas sociales o viviendas protegidas a precios asequibles mediante la colaboración público- privada, incluso aquellas medidas indirectas en política fiscal de vivienda, que buscan influir en el mercado reduciendo impuestos, derribando ese ‘muro fiscal’ en el que los impuestos representan hasta el 25% del precio final de la vivienda, facilitan el acceso de los jóvenes a préstamos o garantizan el pago en tiempo y forma de las ayudas. Incluso la liberación del suelo, esencial para la construcción, constituye una intervención indirecta que influye en el mercado", subrayó.

La diputada destacó que la Consejería de Vivienda "pretende iniciar la declaración de zonas tensionadas. El Consejero ha decidido empezar por los municipios en los que la materia de vivienda está en manos de Izquierda Unida, como es el caso de Avilés". Las zonas calificadas de "tensionadas" son Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y la Magdalena". También se cuestionó por los informes que avalan la etiqueta de áreas "tensionadas" en el mercado inmobiliario.