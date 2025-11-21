Premian el plan "Contamos contigo", para combatir la soledad
M. M.
El programa "Contamos contigo", que aborda el trabajo del Ayuntamiento de Avilés para combatir la soledad no deseada de las personas mayores, ha sido premiado como mejor propuesta a Buena Práctica, en el V Encuentro de Ayuntamientos de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. La jornada se celebró el pasado 14 de noviembre en Madrid, en los servicios centrales del Imserso, bajo el lema "Compartir experiencias, transformar entornos: hacia un Congreso Mundial", y contó con la presencia de la concejala de Mayores y Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra.
Como parte de este reconocimiento que distingue el proyecto "Contamos Contigo" , Avilés ha sido invitada a participar en el Tercer Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, en un encuentro que se celebrará en junio de 2026, en San Sebastián.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- El día después de las inundaciones en Avilés: comerciantes achicando agua, garajes empantanados e indignación entre los afectados 'porque siempre pasa lo mismo
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Un asalto a un piso en Avilés que causa extrañeza: revientan la puerta del inmueble, hallan sobres con dinero, pero no se llevan ningún botín
- Posible agresión a un profesor en un centro educativo de Avilés: el Principado ya recaba pruebas
- Una tormenta impredecible que no se movió del sitio: las claves que da la Aemet sobre la gran tromba que inundó Avilés
- Un palacete avilesino a la venta, que fue lugar de tortura en el franquismo, iguala en precio a diez de los Lamborghinis más exclusivos del planeta