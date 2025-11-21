Premian el plan "Contamos contigo", para combatir la soledad

El programa "Contamos contigo", que aborda el trabajo del Ayuntamiento de Avilés para combatir la soledad no deseada de las personas mayores, ha sido premiado como mejor propuesta a Buena Práctica, en el V Encuentro de Ayuntamientos de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. La jornada se celebró el pasado 14 de noviembre en Madrid, en los servicios centrales del Imserso, bajo el lema "Compartir experiencias, transformar entornos: hacia un Congreso Mundial", y contó con la presencia de la concejala de Mayores y Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra.

Como parte de este reconocimiento que distingue el proyecto "Contamos Contigo" , Avilés ha sido invitada a participar en el Tercer Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, en un encuentro que se celebrará en junio de 2026, en San Sebastián.