Saint-Gobain deberá indemnizar con 2.500 euros al sindicato CSI
La multinacional Saint-Gobain deberá indemnizar con 2.500 euros al sindicato CSI. Así lo ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en un fallo que refrenda el emitido el pasado mes de julio por el juzgado de Lo Social número 2 de Avilés, que consideraba que la cristalera había "vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical" de un representante de la CSI al no reconocerle como delegado sindical de la plantilla. La sentencia no es firme, y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
"En una empresa donde la discrepancia es percibida como una amenaza y la crítica se intenta acallar, la constatación judicial de una vulneración de un derecho fundamental resulta especialmente significativa y refleja la profunda crisis de valores que atraviesa esta compañía", señalan desde la CSI. Y agregan: "El fallo viene a corroborar, una vez más, el trato y la inquina que desde el principio de nuestra implantación hemos estado sufriendo, por parte de la empresa y de algunos que otros actores, con una manifiesta hostilidad. Muchas son las actuaciones que han intentado dinamitar nuestra labor sindical y la credibilidad de nuestro sindicato CSI".
Saint-Gobain y los sindicatos se encuentran actualmente negociando un nuevo convenio colectivo. En los últimos días, los trabajadores han supeditado un acuerdo a conocer los planes de la multinacional con el nuevo horno-float.
