Trato personalizado y clásicos reinventados: lo que tu barba y tu pelo necesita está en las barberías de Avilés

Las barberías parecen estar más de moda que nunca. El típico poste rojo, blanco y azul que sirve para identificar este tipo de establecimientos se deja ver en los barrios de forma cada vez más habitual.

Degradados, el recurrente taper fade o estilos que se reinventan como el mohicano son algunas de las peticiones que los clientes piden a barberos y peluqueros.

Si eres de los que está pensando dar un nuevo aire a su imagen o estás buscando un profesional de referencia a quien confiar tu cabello o tu barba, te traemos a 5 profesionales destacados en este sector en Avilés.

Kritical barber shop

Un equipo de profesionales llenos de pasión y con amplia experiencia, ofrecen una fusión exclusiva de maestría, estilo e innovación creativa en Kritical barber shop. No solo brindan servicios de excelencia, sino que también generan un entorno cálido donde cada cliente recibe un cuidado individualizado y sobre todo el asesoramiento ya sea para quienes buscan un cambio drástico o simplemente mantener su estilo actual con un aire renovado.

Cortes de pelo a máquina, tijera y navaja y todo tipo de degradados y decoloraciones, son algunos de los servicios que ofrecen en Kritical barber shop. Todo con un trato personalizado, a la medida de cada cliente.

En este espacio único la tradición se encuentra con la modernidad gracias a su equipo de barberos expertos, que combinan la habilidad artesanal con las últimas tendencias para ofrecerte cortes de pelo y afeitados excepcionales.

Kritical barber shop / Pablo Solares

Estilos como el taper fade, el degradado capilar de moda, o barbas de estilo clásico italiano son los servicios más buscados.

Kritical barber shop Dirección: Pl. Merced, 5, 33401 Avilés, Asturias Teléfono: 671 89 28 43 Redes sociales: Instagramweb

Miranda barber shop

Miranda barber shop lleva desde 2005 cuidando de la estética masculina. Dos décadas dedicados a la belleza desde una perspectiva clásica pero moderna.

Con una formación constante, marca de la casa, estos profesionales controlan las técnicas más innovadoras como el low fade o degradados más clásicos. La tendencia del degradado que se hizo fuerte en 2021, ha ganado más protagonismo, sobre todo entre los jóvenes.

Sin embargo, desde Miranda barber shop también observan un cambio de tendencia que se refleja tanto en la ropa como en el peinado. "Pasamos de moda slim, ajustada y que marca la figura a ropa más oversize. En la moda capilar pasa lo mismo. Muchos jóvenes tienden a llevar un pelo más largo, estilo mullet, con desmechados... además, en nuestro caso, también trabajamos pelo rizado, un servicio difícil de encontrar en una barbería", explican desde el centro.

Miranda barber shop / Pablo Solares

La variedad en el servicio hace que a Miranda barber shop acudan desde bebés a niños de 9 años, todo por la experiencia de los profesionales que trabajan en el centro.

Miranda barber shop Dirección: C. José Cueto, n 52, Bajo Derecha, 33401 Avilés, Asturias Teléfono: 633 24 59 90 Redes: Instagram Facebook

Barbería Carlos

Un espacio que fusiona la calidez y el trato cercano que han definido a las barberías tradicionales con un enfoque innovador y actualizado que posiciona a Barbería Carlos como una peluquería moderna a la vanguardia de las tendencias.

Aquí no solo dominan las técnicas clásicas, sino que también incorporan las últimas novedades en cortes de cabello masculino y estilos de barba con resultados impecables desde looks urbanos y minimalistas hasta diseños audaces inspirados en las tendencias internacionales.

Degradados en pico o con forma de mohicano, bigotes y barbas italianas o con degradados. Son algunos de los cortes y estilos más solicitados en Barbería Carlos, un local que lleva en marcha 4 años y en el que están al tanto en las últimas tendencias en cuanto a cortes y estilos.

Y es que quien quiera lucir melena al más puro estilo Cristiano Ronaldo, Bad Bunny, Lamine Yamal o el corte de su influencer favorito solo tiene que pasarse por Barbería Carlos y dejarse aconsejar por sus profesionales.

Barbería Carlos / Pablo Solares

Barbería Carlos Dirección: C. Sta. Cecilia, 4, 33403 Avilés, Asturias Teléfono: 984 50 88 91 Redes: Instagram Facebook

Carlos Ramos Peluquero

Al igual que los buenos restaurantes no están solo en el centro, lo mismo ocurre con las peluquerías, este es el caso de un gran profesional, el peluquero Carlos Ramos que tiene su establecimiento en La Toba pero gracias a su prestigio, trato exquisito y saber hacer, recibe clientes de toda la comarca, incluso de residentes fuera de Asturias que aprovechan cada visita a Avilés para pasar por sus manos. Un profesional con larga trayectoria, atento a todas las modas y que puede presumir de clientes muy fieles.

Cortes de pelo modernos para los más jóvenes y estilos más clásicos para los más veteranos. Estas son las principales apuestas de los clientes de Carlos Ramos Peluquero. Además, el centro también ofrece servicio de afeitado, algo que resurge con fuerza.

Carlos Ramos Peluquero / Pablo Solares

Con 36 años de experiencia, el responsable de la barbería, Carlos Ramos, observa una mayor preocupación sobre todo en los jóvenes, por cuidar su aspecto e ir de forma más asidua a retocar corte y apurado.

Carlos Ramos Dirección: C. la Toba, 3, 33460 Avilés, Asturias Teléfono: 985 57 04 16

Cadena's barber shop

Si lo que buscas es mantener tu corte de siempre o, por el contrario, cambiar de look, tu sitio es Cadena's barber shop. Las redes sociales son el principal escaparate de los trabajos que ofrecen en esta barbería, abierta hace 5 años y en la que trabajan con marcas como Beardburys, productos de barbería profesional que llevan el cuidado personal a otro nivel. Todo con el objetivo de crear estilos modernos y clásicos.

Degradados básicos o mohicanos y taper fade degradado básico o corte francés son algunos de los estilos que más piden los clientes que deciden confiar su barba o cabello a los profesionales de Cadena's barber shop.

Cadena´s barber shop / Pablo Solares