USIPA reclama información sobre las pagas extraordinarias de productividad

USIPA ha reclamado a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la información sobre las pagas extraordinarias de productividad abonadas por el Ayuntamiento en los últimos ejercicios. Desde el sindicato aseguran que el Consistorio les ha denegado esta información en dos ocasiones.

Fuentes de USIPA explican que han requerido esta información al Ayuntamiento ante la sospecha de que se haya podido efectuarse algún abono de manera irregular, sin ceñirse al convenio municipal. Aseguran que desde el Consistorio se les remitió los datos de los abonos de las pagas ordinarias de productividad. Ante esta situación, USIPA volvió a reclamar los datos de los abonos extraordinarios, y que estos les fueron denegados amparándose en la ley de protección de datos. "Nosotros no pedimos el nombre y apellido del receptor, pero sí los datos disociados", sostienen desde la central, al tiempo que manifiestan haber tenido constancia de que se abonan pagas de productividad "todos los meses" a algunos trabajadores.

"Lo que queremos es fiscalizar la labor municipal. Y tenemos todo el derecho del mundo a reclamar esa información", aseguran desde USIPA de su tramitación con el Consejo de Transparencia y Buen Consejo, que es un organismo público independiente de ámbito nacional.