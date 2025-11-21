Vuelven las goteras al ambulatorio de Raíces: «Es vergonzoso»
«Es un peligro para todos», denuncian los usuarios del centro de salud
N. M.
«Es vergonzoso y, además, un peligro para todos», claman los usuarios del centro de salud de Raíces. Las últimas lluvias en Castrillón han hecho especial mella en el ambulatorio castrillonense, que luce un aspecto preocupante. El techo tiene graves goteras, lo que ha obligado al personal que allí a trabaja a, el pasado lunes, echar mano de fregonas para limpiar el suelo del espacio. Además, tuvieron que trasladar de sala las extracciones de sangre y las recogidas de muestras, dado el estado en el que estaba el techo.
Esta situación se suma a una de las reiteradas quejas del gobierno de Castrillón, que la pasada semana recordó el abandono que han hecho desde el gobierno central al nuevo centro de salud que se iba a construir en Piedras Blancas. «Necesitamos unas infraestructuras acordes a la población que tenemos. Tenemos el consultorio de Raíces, que realiza un servicio esencial, pero necesitamos un nuevo centro de salud para poder tener un buen servicio», afirmó Nuria González-Nuevo, concejala de Gobernanza y diputada por el PP, quien indicó que desde el propio Consistorio ya se ha cedido los terrenos para que se pudiesen iniciar los trabajos para la creación de un nuevo centro de salud en la capital de Castrillón. «Estamos pidiendo que se cumplan unos compromisos que ya se habían adquirido con el concejo», sentencia la popular.
A este respecto Pilar Fernández Pardo, también diputada del PP, exigió un «compromiso político, real y efecto» para la construcción de dicho centro de salud. «La población lo requiere. Quiero recordarle a la consejera de Salud que basta ya de palabras bonitas, que lo que se necesita aquí son hechos», afirmó la popular, que recordó que esta infraestructura es «algo que se necesita».
