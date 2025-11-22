El auditorio del Valey de Piedras Blancas llevará el nombre de Jaime Luis Martín, exdirector del centro

El auditorio del Valey, el centro cultural de Piedras Blancas, pasará a llamarse Jaime Luis Martín, exdirector del mismo, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de enero. El Ayuntamiento de Castrillón incluirá en su próximo Pleno las distinciones honoríficas, en las que también se pretende homenajear al barítono David Menéndez, al que quieren nombrar "Ciudadano ejemplar", y a la empresa Asturiana de Zinc, con una mención especial.

En el caso de Jaime Luis Martín, el Ayuntamiento de Castrillón pondrá su nombre al auditorio del Valey "en reconocimiento a los servicios prestados como director del Patronato Municipal de Actividades Culturales y, posteriormente, como director del Centro Cultural Valey, que convirtió en un centro de referencia cultural con una programación innovadora con la que contribuyó a la difusión de la cultura más allá del municipio". El avilesino impulsó numerosas iniciativas y proyectos de colaboración, como su incorporación a la Red Española de Teatros, Circuitos y Festivales, la participación en el programa PLATEA o la firma de convenios con instituciones como Laboral Centro de Arte o el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La propuesta para reconocer a David Menéndez como "Ciudadano ejemplar" recuerda su brillante trayectoria artística, así como su excelencia formativa y pedagógica y un profundo e ininterrumpido compromiso con su concejo natal, donde ha impartido de forma regular cursos de técnica e interpretación vocal para cantantes y pianistas en el Valey Centro Cultural. Menéndez fue Premio Extraordinario de Fin de Carrera y finalizó el Grado Superior de Canto con Matrícula de Honor. Dirigió al inicio de su carrera el Coro Joven de la Asociación Promúsica Coral de Castrillón y trabajó como profesor de Música en varios centros educativos de Avilés.

La propuesta para la distinción honorífica a Asturiana de Zinc (AZSA), sucesora de la Real Compañía Asturiana de Minas, la argumentan en base a "su trayectoria histórica en el municipio, su vital importancia socioeconómica y su compromiso con la innovación y la sostenibilidad. La fábrica de zinc electrolítico de San Juan de Nieva es además una de las principales fuentes de empleo directo en Castrillón, con más de 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos, convirtiéndose en un motor fundamental para el sustento de muchas familias y la actividad económica de la zona".