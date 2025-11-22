Diademas por montera contra la violencia de género. La Casa de las Mujeres de Avilés organizó ayer un taller de confección de diademas para lucir hoy en la marcha comarcal y la manifestación del 25N. Una docena de mujeres participaron en la actividad, una de las muchas programadas estos días para luchar contra esta lacra social.

Además del taller de diademas, al mediodía de ayer también hubo una concentración en la plaza de España en la que participaron representantes municipales de distintas formaciones. Por la tarde, y también en la Casa de las Mujeres, estaba programada la conferencia "Cuando la violencia se disfraza de amor: cómo acompañar a nuestras hijas e hijos en relaciones sanas", a cargo de la psicóloga y sexóloga María Sánchez.

Estas actividades fueron la antesala de uno de los platos fuertes de la programación: la marcha comarcal contra la violencia de género, organizada por todos los ayuntamientos de la comarca, y que hoy tomará salida en Piedra s Blancas. Dará comienzo a las 12.00 horas. Al término del recorrido habrá un recital de Armando Orbón.

El lunes volverá a celebrarse un taller de manualidades en la Casa de las Mujeres, en este caso de escarpelas. La idea es confeccionar las insignias para asistir a la manifestación del 25N, que se celebrará el martes en la plaza de España de Avilés. Dará comienzo a las 12.00 horas. También habrá una "performance", con un cementerio efímero con las víctimas de violencia machista de este 2025.