El horno de Saint-Gobain sigue dando quebraderos de cabeza (sin calendario para su rehabilitación)

La bóveda del "horno float" de Saint-Gobain Cristalería en Avilés es uno de los puntos débiles de la instalación principal de la fábrica que tiene la multinacional francesa en el polígono de La Maruca. Este verano pasado sufrió dos averías consecutivas que obligaron a parar su producción durante días. Tras semanas intensas de trabajo de restauración –aplaudido por la dirección de la empresa en varias ocasiones–, el horno volvió revivir. Sin embargo, la situación en que se encuentra actualmente vuelve a ser "peligrosa".

Los técnicos de la fábrica han vuelto a poner la bóveda del "corazón de la fábrica" bajo vigilancia, porque existe la posibilidad cierta de que precise de un refuerzo inmediato que evite repetir lo que sucedió hace sólo unos pocos meses. "El horno está en precario", resumen fuentes consultadas. Tan en precario que empezó a producir en septiembre de 2008 con una vida útil de quince años por delante "y superada ya hace mucho".

Esto es lo que está sobre la mesa ahora: una instalación primordial que funciona peor que ha funcionado. El "horno-float" de Avilés tiene una capacidad total de producción que supera las 700 toneladas de vidrio al día. Las heridas sufridas con las dos averías del verano obligaron a la dirección de la planta a rebajar su capacidad productiva con el fin de "no forzar la instalación": cuanto más produce, peor calidad.

Los trabajadores y la dirección de la compañía están negociando ahora –aparte del convenio colectivo: esta próxima semana tienen una nueva cita– los calendarios de trabajo. La primera sorpresa que han tenido los representantes de la plantilla es la reducción de un turno en la línea de laminar plano (actualmente está a cinco turnos, pero la empresa quiere empezar el año con cuatro). Esto solo tiene una explicación, señalan fuentes consultadas: la reducción de la materia prima, que es lo que sale del "horno-float", porque el artilugio "no tira" y es que sin materia prima, las líneas de acabado no pueden funcionar de manera adecuada.

Se da la circunstancia de que en el momento presente solo dos de estas líneas trabajan a pleno rendimiento: la del horno y la de laminar plano. Son cinco turnos, todos los días del año, todas las horas del día. Es decir, cada jornada la hacen tres turnos mientras que los otros dos descansan. La reducción de un turno en laminar plano es cogida con cierta alarma por los trabajadores, pese a que la empresa ha explicado que tiene tarea para el turno sobrante, es decir, que no planea –al menos, de momento– ninguna regulación sobre ellos.

Lo que sucede en la línea de plateado –espejos– es que empezará el año sin producir "al no existir demanda comercial", señalaron fuentes sindicales. Esto no quiere decir que los trabajadores adscritos no tengan actividad. La empresa espera, señalan estos mismos sindicatos, "fabricaciones puntuales que serán atendidas" cuando llegue el momento. La circunstancia en que está previsto que viva plateado en 2026 es la misma de este año: pendiente de la reclamación comercial.

Mientras tanto, la planta está lista para comenzar las obras de un "horno-float" cuyo inicio está pendiente de que la dirección mundial diga "sí", y eso sucederá cuando tenga garantizadas subvenciones industriales, cosa que todavía no se ha dado. Mientras, está el plan de derribo del depósito antiguo de agua y la construcción de una nueva subestación.

Intrusos en la fábrica

Varios intrusos accedieron a la nave de Sekurit de Saint-Gobain de Avilés este pasado miércoles a primera hora de la tarde. La nave está cerrada desde la primavera de 2024. No es la primera vez que la compañía descubre a personas ajenas a la fábrica en sus instalaciones (la última vez fue este pasado abril). Según ha podido saber este periódico, los intrusos del miércoles fueron descubiertos por trabajadores de la compañía que se dieron de bruces con, al menos, tres personas que estaban saliendo de la nave que dejó de producir coincidiendo con la clausura del negocio de parabrisas. El jueves también hubo un intento de asalto. La multinacional presentó una denuncia y ha decidido reorganizar el servicio de vigilancia de la planta (lo había reducido, junto al que ofrece un ATS, para ahorrar costos).

Asimismo, los trabajadores han detectado la presencia de piaras de jabalíes en las instalaciones de la multinacional.