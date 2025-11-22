El mercadillo navideño contra el cáncer abre pese a los elementos

Por un euro, por solo un euro, el que entra en el mercadillo que todos los años organiza la Asociación Contra el Cáncer en Avilés (está en la calle de Rui Pérez, 3) se puede llevar para casa "un lote de cinco libros" (están los Clásicos Universales de Planeta, las Grandes Novelas de Aventuras). María Isabel García Regueiro es una de las voluntarias del colectivo que atiende a esta hora el local que, desde ayer, abrirá "quince días" para recaudar "todo el dinero posible para la investigación contra el cáncer", aclara.

Mesa de juguetes, ayer, en el mercadillo contra el cáncer. | MIKI LÓPEZ

Apenas llevan un rato –el horario es 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas–, pero ya están atendiendo a un par de personas que busca títulos entre los montones de libros, quienes eligen camisas y quienes buscan la mejor bisutería. "Están muy bien estos precios: hay mucha crisis, pero así todas podemos ayudar", señala una de las primeras clientas del nuevo mercadillo.

"El local nos lo donan, también la ropa, mucha de ella, tiendas. Gracias a todos ellos y a las voluntarias podemos mantener esto abierto todos los días", apunta María Isabel García Regueiro. "Teníamos que haber abierto el lunes, pero por culpa de la lluvia (filtraciones provocadas por la tromba del domingo provocaron la caída de una parte del techo) no pudimos", añade mientras anota en la libreta el lote vendido, el dinero recaudado, mientras conversa con esta y con el periodista.

Teatro

Otra de las actividades sociales que organiza la Asociación es una representación teatral. "La Algarabía" es el nombre del grupo: "Somos una docena: sólo un chico", bromea García Regueiro. El miércoles 3 de diciembre (19.00 horas) estrenarán en la Casa de Cultura de Avilés "Las figurantas": "Una comedia revolucionaria: las figurantas tomamos los papeles protagonistas", señala García Regueiro.

Esta obra es una versión de Aida Valladares del clásico de José Sanchis Sinisterra. Las entradas se venden a cinco euros: "Todos van a la investigación". n