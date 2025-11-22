El mercadillo navideño contra el cáncer abre pese a los elementos
"Hay muy buenos precios", destaca el público en la jornada inaugural del rastrillo, cuya apertura tuvo que ser pospuesta por la tromba del domingo
Por un euro, por solo un euro, el que entra en el mercadillo que todos los años organiza la Asociación Contra el Cáncer en Avilés (está en la calle de Rui Pérez, 3) se puede llevar para casa "un lote de cinco libros" (están los Clásicos Universales de Planeta, las Grandes Novelas de Aventuras). María Isabel García Regueiro es una de las voluntarias del colectivo que atiende a esta hora el local que, desde ayer, abrirá "quince días" para recaudar "todo el dinero posible para la investigación contra el cáncer", aclara.
Apenas llevan un rato –el horario es 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas–, pero ya están atendiendo a un par de personas que busca títulos entre los montones de libros, quienes eligen camisas y quienes buscan la mejor bisutería. "Están muy bien estos precios: hay mucha crisis, pero así todas podemos ayudar", señala una de las primeras clientas del nuevo mercadillo.
"El local nos lo donan, también la ropa, mucha de ella, tiendas. Gracias a todos ellos y a las voluntarias podemos mantener esto abierto todos los días", apunta María Isabel García Regueiro. "Teníamos que haber abierto el lunes, pero por culpa de la lluvia (filtraciones provocadas por la tromba del domingo provocaron la caída de una parte del techo) no pudimos", añade mientras anota en la libreta el lote vendido, el dinero recaudado, mientras conversa con esta y con el periodista.
Teatro
Otra de las actividades sociales que organiza la Asociación es una representación teatral. "La Algarabía" es el nombre del grupo: "Somos una docena: sólo un chico", bromea García Regueiro. El miércoles 3 de diciembre (19.00 horas) estrenarán en la Casa de Cultura de Avilés "Las figurantas": "Una comedia revolucionaria: las figurantas tomamos los papeles protagonistas", señala García Regueiro.
Esta obra es una versión de Aida Valladares del clásico de José Sanchis Sinisterra. Las entradas se venden a cinco euros: "Todos van a la investigación". n
Suscríbete para seguir leyendo
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- El día después de las inundaciones en Avilés: comerciantes achicando agua, garajes empantanados e indignación entre los afectados 'porque siempre pasa lo mismo
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Luz verde para construir pisos nuevos a tres minutos de la playa de Salinas: estarán listos en dos años
- Un asalto a un piso en Avilés que causa extrañeza: revientan la puerta del inmueble, hallan sobres con dinero, pero no se llevan ningún botín
- Posible agresión a un profesor en un centro educativo de Avilés: el Principado ya recaba pruebas
- Una tormenta impredecible que no se movió del sitio: las claves que da la Aemet sobre la gran tromba que inundó Avilés