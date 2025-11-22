Una Navidad a lo grande con Brillantina, "Tekila" y cabalgata

Habrá luces, caballitos, conciertos, pista de hielo de 300 metros cuadrados, una gran cabalgata, casa de Papá Noel y hasta un recinto ferial con zona "gastro". La Navidad se presenta a lo grande en Avilés cuando queda poco más de un mes para Nochebuena y mucho menos para el encendido de la iluminación ornamental, que será el 5 de diciembre, con un novedoso acto protagonizado por "Brillantina".

Esta hada de la Navidad no es nueva en la ciudad, aunque es un personaje difícil de ver pese la estela que deja su camino. "Es un personaje muy querido en Avilés", dijo ayer la concejala de Cultura. "Brillantina" llegará a Avilés el mismo día 5 de diciembre y bajará Galiana en carroza. Una vez en el Parche será recibida por la alcaldesa, Mariví Monteserín. Y, de seguido, será la encargada de encender la Navidad arropada por cuantos niños y niñas quieran ayudarle a pulsar el botón más especial.

Programación navideña de Avilés / LNE

"Brillantina" se desplazará también a la pista de La Exposición, epicentro festivo de la actividad navideña. Aquí estará la Casa de Papá Noel, la pista de hielo, hinchables, atracciones feriales, una novedosa zona "gastro" y una carpa que albergará las numerosas propuestas diseñadas para el público familiar e infantil: desde espectáculos hasta talleres de manualidades, además de un servicio de ludoteca para la conciliación familiar.

Entre tanto, el parque de Las Meanas acogerá el Mercadillo de Navidad. Y, por primera vez, la exposición de nacimientos se podrá visitar en Camposagrado, a partir del día 19 de diciembre. La música resonará en Avilés. A la Magdalena se irá la fiesta de fin de año, con "Tekila". "El cambio es porque este espacio está mucho más acondicionado que una carpa y habrá buses lanzadera gratuitos", aclaró Alonso. Habrá también concierto de Año Nuevo, zarzuela...

Avilés acogerá asimismo el Cortexu del Nataliegu, la Carrera de Papá Noel o la San Silvestre, sin olvidar la cabalgata de Reyes del 5 de enero. El Puerto Deportivo será el punto de llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que ya han anunciado que pisarán tierra firme a las 17.30 horas para, una hora más tarde, iniciar su recorrido por la ciudad desde el Colegio de El Quirinal.