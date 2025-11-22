Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piedras Blancas se tiñe de morado contra la violencia de género: "Es una lacra de nuestra sociedad"

"Hay que luchar para que nunca ocurran asesinatos machistas", claman las participantes en la marcha comarcal por el 25N, que contó con más de un centenar de personas

Miki López

N. M.

Piedras Blancas

"Es muy importante visibilizar una de las grandes lacras que tenemos como sociedad como es la violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Tenemos que unirnos todos para terminar con ella", afirmó Lourdes López, concejala de Igualdad de Castrillón, que ayer hizo de anfitriona para la marcha comarcal contra la Violencia de Género que tiñó todo Piedras Blancas de morado. En ella se unieron, bajo la misma pancarta, los cinco alcaldes de la comarca de Avilés: Eloy Alonso (Castrillón), Mariví Monteserín (Avilés), Iván Fernández (Corvera), Jorge Suárez (Gozón) y Alberto Tirador (Illas). Junto a ellos más de un centenar de personas que, a pesar del frío y del orbayu, no duraron en salir a la calle para reivindicar esta causa.

"Para nosotros es un honor acoger esta marcha, para dar visibilidad a uno de los problemas más grandes que tenemos en la actualidad", destacó López, que estuvo acompañada por las cuatro concejalas de la comarca, Alba Escandón, edil de Gozón; Lucía Fernández Ron, de Avilés; Lourdes López González, de Castrillón; Dolores Fernández Suárez, de Illas; y Mari Mar García, de Corvera. "El primer objetivo que tienen iniciativas como este es estar unidos como sociedad, que estemos juntos y que no se niegue. Eso es muy importante", sentenció la concejala castrillonense.

Al acto acudieron, además de representantes políticos, gente de toda la comarca de Avilés, haciendo que la marcha superase con creces el centenar de personas. "Es muy importante acudir a actos así. La violencia de género es algo que se debe erradicar, porque a pesar de los avances que se hacen en esta materia, todavía sigue estando muy presente", señala Laura Sánchez, corverana que acudió al acto junto a dos amigas y recordó los tres asesinatos por violencia machista que se han vivido en el Principado en lo que va de año. "Hay que luchar para que nunca ocurra algo así", declaró.

Tras la marcha por las calles de Piedras Blancas, que tuvo su salida y su llegada en la plaza Europa, se leyó un manifiesto. Posteriormente, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Castrillón, tuvo lugar un concierto a cargo del guitarrista Armando Orbón en recuerdo a las víctimas de la violencia de género. Cabe recordar que el próximo martes, en El Parche, se leerá otro manifiesto por el 25 y, posteriormente, se realizará una manifestación desde la plaza del Vaticano.

