Queipo, del nuevo mapa sanitario: "Crecerán las listas de espera"

"Las ya inaceptables listas de espera que soporta el San Agustín se verán agravadas al tener que atender también a usuarios y pacientes de todo el Noroccidente que ahora dependen del Hospital de Jarrio". Así lo advirtió ayer el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, en un encuentro con las agrupaciones de la comarca avilesina y Peñes, en la que el dirigente popular recogió las inquietudes y problemas de sus afiliados. En el encuentro estuvieron, entre otros, el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, la presidenta del PP de Avilés, Estefanía Rodríguez, o el coordinador comarcal y portavoz municipal del partido en Corvera, Alejandro Méndez, que hizo las veces de anfitrión.

El nuevo mapa sanitario no fue el único asunto de índole regional que abordó el presidente regional del PP. Queipo también habló de la "ambiciosa propuesta de reforma fiscal" que defiende su partido para Asturias. "El Principado cada vez ingresa más dinero del bolsillo de los asturianos, pero su incapacidad para la gestión provoca que se desaproveche el enorme esfuerzo de los ciudadanos y que los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, cada vez funcionen peor", expresó.

Asimismo, anunció que su parido presentará su propia ley de vivienda, "ante el fracaso de las políticas intervencionistas y sectarias del gobierno de Barbón, que ha entregado las competencias de vivienda a IU, provocando que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda en Asturias, sobre todo para los jóvenes".

Este ha sido el segundo encuentro de este estilo mantenido por Queipo con las agrupaciones locales, tras el celebrado hace días en Grado con los afiliados del centro-occidente.