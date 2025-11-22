Del vapor "Nieva" a Portus: décadas de tráfico interno de la ría de Avilés

Ricardo García Iglesias, "Rico", capitán de navío ya retirado, es una especie de atlas humano en cuanto a conocimiento de la ría avilesina: a sus conocimientos profesionales se suma su afición a la fotografía, que le ha llevado a atesorar una profusa colección que tiene como musa la ría avilesina. Con todo, ayer García Iglesias pronunció una conferencia en Espacio Portus: "Del ‘Nieva’ al ‘AndyMar Tres’", en la que desgranó la evolución de la navegación y el pasaje en la ría de Avilés desde finales del siglo XIX a la actualidad.

Partió, pues, del vapor "Nieva", que llevaba a los usuarios de los baños de badil, en El Caballo. Aquellos baños –ahora desaparecidos– eran "unos vestuarios alineados y había también un restaurante-marisquería". Hasta allí viajaban los avilesinos que hacían uso de este servicio que comunicaba ambas márgenes de la ría de Avilés. Concluyó García Iglesias con los últimos viajes del "Andymar", que este mismo verano ha llevado a turistas de la vieja rula al Espacio Portus, el museo del puerto, una vez a la semana . "Los baños de Badil abrieron en 1875 y tuvieron su apogeo a finales del siglo XIX. El ‘Nieva’ salía del muelle local, al lado del puente de los Pilares, y llevaba a los bañistas hasta El Caballo, con extensión de un paseo por alta mar hasta la Peñona de Salinas", recordó ayer.

Continuó: "A finales del XIX se abrió la dársena de San Juan de Nieva y el Sindicato Minero empleó a mucha gente como estibadores, gruistas, ferroviarios... Gran parte de esa gente era de Gozón y necesitaba cruzar la ría para ir a trabajar, por lo que se estableció un pasaje en la curva de Pachico que funcionó durante 90 años, hasta 1983", recordó el experto, que hilvanó los tráficos internos de la ría de Avilés, recientemente recuperados como reclamo turístico.

Pero antes de eso, Ricardo García Iglesias precisó: "Con carácter lúdico hubo otro pasaje muy recordado, el que se hacía desde el muelle local hasta la playa de San Balandrán y que se realizó desde 1921 a 1970. Aunque, al igual que el ‘Nieva’, solo funcionaba en verano, fue el que más embarcaciones empleó, llegando algún domingo a tener una docena de lanchas motoras realizándolo". El experto describió las lanchas que se usaban y recordó a las personas que las manejaban.

"De menos duración hubo otros dos pasajes, el que se hacía desde la playa de San Juan al Arañón y el que cruzaba del muelle Raíces al muelle de Endasa. El primero de los años 50 a los años 70 y el segundo desde los 50 a los 60", subrayó.

Por último, García hizo alusión a las navegaciones por la ría en este siglo, que comenzaron en 2011 y se recuperaron después de la pandemia y un tiempo sin realizarse. "Este año se hicieron con la novedad de una escala en San Juan, en un nuevo embarcadero instalado al lado de casa Pachico, con lo cual ha resurgido el espíritu del ‘Nieva’, que tenía parada unos metros aguas abajo", señaló. Como dato: estos paseos combinados a lo largo de la ría y también para conocer lo profundo –el sistema de cañones submarinos de Avilés– permitió recibir solo en Espacio Portus, entre julio y agosto, 550 personas.