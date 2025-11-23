Avilés viaja contra la soledad no deseada de las personas mayores
Un total de 106 personas participaron en un viaje a Cantabria ofertado por el Ayuntamiento dentro de un programa dirigido a mayores, contra la soledad no deseada. En la imagen, la concejala Ana Suárez Guerra con los viajeros. Casi el 90% de las personas inscritas en este viaje viven solas en distintos barrios de la ciudad. La segunda excursión programada, también con destino a las mismas localidades cántabras, tendrá lugar el 29 de noviembre, con 120 participantes inscritos.
