La carretera de Maqua: un vial de baches y socavones profundos

"Segundo reventón en 15 días en el vial de Maqua: de momento, incidentes costosos en lo material. Esperemos que no haya que lamentar un incidente con consecuencias personales para que se proceda a la reparación de los socavones existentes". Con estas palabras, los vecinos de Laviana y conductores que transitan con frecuencia por esta vía reclaman a las autoridades competentes que se repare la carretera que cruza el polígono de Maqua, con importantes desperfectos desde hace días. Algunos baches pasan de los cinco centímetros de profundidad, como se puede apreciar en la imagen de la derecha. En la de la izquierda, calle principal del polígono, salpicada de socavones.