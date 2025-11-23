Los centros de salud de Avilés se quedan sin médicos: una de cada cuatro plazas de facultativo está sin cubrir

El área sanitaria avilesina, con 145.000 cartillas repartidas en nueve concejos, suma diez zonas básicas de salud y 125 plazas para especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. De esos puestos, veintinueve –el 23% del total– están actualmente sin cubrir, según datos a los que ha tenido acceso este diario.

Este déficit de profesionales provoca que muchos centros de salud tengan consultas cerradas y, en consecuencia, demoras en la atención sanitaria. "En la mayoría de los centros hay uno o dos médicos por debajo de la plantilla; es decir, falta cada día un médico, como mínimo", apuntan las mismas voces.

La situación es especialmente complicada en los centros urbanos, sobre todo en Sabugo y La Magdalena: "Faltan cuatro cada día", recalcan. En El Quirinal el panorama no es mucho mejor. "En total, calculamos que faltan unos veinticinco médicos de familia en Primaria y cuatro más en los equipos de urgencias para poder contar con una plantilla adecuada, teniendo en cuenta que en el área hay 125 plazas de médico de familia", certifican. Las ausencias se reparten "entre bajas largas, vacantes sin cubrir y plazas reservadas –cargos institucionales, por ejemplo– que no tienen sustituto", matizan.

La solución no parece sencilla, a juzgar por los profesionales consultados, que ocupan las consultas abiertas y que asumen, día tras día, más cartillas de las que tienen asignadas. Las plazas de Atención Primaria, aquí y en casi cualquier punto del país, resultan cada vez más difíciles de ocupar. Mientras tanto, se colocan "parches" para paliar como se puede el déficit de médicos.

En La Magdalena, por ejemplo, donde trabajan por distintas razones hasta cuatro profesionales menos, se ha implantado un "pool" de urgencias para liberar en lo posible las consultas ordinarias. Aun así, la demora es evidente entre los usuarios. En Sabugo, las citas son "a largo plazo", como explicaba hace unos días un vecino de Jardín de Cantos; y en El Quirinal ocurre algo similar. La situación es algo mejor en Llano Ponte y en el centro de salud de Piedras Blancas, en Castrillón.

También se han habilitado consultas vespertinas de Atención Primaria, las llamadas en jerga sanitaria "consultas de rebosamiento". Estas citaciones por la tarde –y en centros que no siempre son los de referencia del paciente– forman parte de un programa especial para reducir las listas de espera en Primaria, atascadas por la falta diaria de hasta cuatro profesionales en algunos equipos.

Avilés cuenta asimismo desde mayo con un Centro de alta resolución para las urgencias de Atención Primaria en El Quirinal. Aunque atiende a decenas de pacientes al día, muchos usuarios optan por acudir directamente a las urgencias hospitalarias, "caras B" de la escasez de médicos en los centros de salud y del consiguiente retraso en la atención.

Dos números como ejemplo: en el primer semestre del año, solo 6.233 de los 30.898 pacientes que pasaron por Urgencias habían sido derivados por su médico de familia; el resto acudió por iniciativa propia. La saturación en los centros de salud se traslada así al hospital.

Ante este panorama, desde Atención Primaria se apunta como solución más factible la reorganización de los puntos de atención continuada y la reordenación de los recursos humanos, una reivindicación histórica que no termina de materializarse en el área sanitaria avilesina.

Mientras tanto, los pacientes empiezan a mostrar hartazgo en un otoño en el que los virus ya empiezan a circular, tensionando aún más la Atención Primaria.