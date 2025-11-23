La justicia avala la gestión de Vallina y Triguero con las dunas de El Espartal
"IU siempre actuó con responsabilidad y transparencia", destacan desde la coalición
m. m.
La Audiencia Provincial de Asturias ha dado por cerrado de forma firme el procedimiento penal promovido por la inmobiliaria Aldergarten S.L. contra las exalcaldesas de Castrillón Ángela Vallina y Yasmina Triguero, confirmando que ambas actuaron siempre dentro de la legalidad y en defensa del interés general, según trasladaron desde IU mediante comunicado de prensa.
Mediante un auto dictado por la Sección Tercera el 23 de octubre de 2025, la Audiencia confirma íntegramente el sobreseimiento acordado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés, que ya había declarado la "total inexistencia de ningún indicio" de que las entonces regidoras cometieran delito alguno.
La querella –interpuesta por Aldergarten en enero de 2024– trataba de imputar a las dos responsables municipales supuestos delitos de prevaricación y estafa por diversas resoluciones adoptadas entre 2012 y 2017 relacionadas con la protección del complejo dunar frente a un proyecto urbanístico de más de doscientas viviendas. La empresa llegó a cifrar en 26 millones de euros el supuesto perjuicio derivado de las decisiones municipales.
El procedimiento penal se prolongó durante más de un año y medio de investigación, con abundante práctica de prueba, sin que en ningún momento se hallara el más mínimo indicio de ilicitud. El archivo de la causa fue confirmado por un segundo auto judicial y ahora ratificado de manera firme por la Audiencia Provincial, sin posibilidad de recurso.
Desde Izquierda Unida de Castrillón destacan que esta resolución "avala definitivamente la actuación institucional" de Vallina y Triguero, ejercida –señalan– en defensa del interés público y de un espacio natural de alto valor ambiental, como es el complejo dunar de Salinas.
"IU siempre actuó con responsabilidad y transparencia para proteger un entorno único que forma parte del patrimonio natural del concejo", concluyó la formación.
