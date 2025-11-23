La Local inicia una campaña de control de furgonetas

La Policía Local realizará una campaña de vigilancia y control de furgonetas desde este lunes y hasta el domingo 30. En este tiempo habrá inspecciones aleatorias sobre las condiciones técnicas y de seguridad de los vehículos y sobre el estado de los conductores. Desde la DGT se advierte de que la conducción de una furgoneta no es igual que la de un turismo: el comportamiento dinámico es diferente, sobre todo si va cargada. La sujeción de la carga es vital, cualquier desplazamiento de la misma incide sobre la estabilidad del vehículo por desplazamiento del centro de gravedad. Entre este tipo de vehículos, es más alta la incidencia de salidas de la vía y vuelcos que puede explicarse por la excesiva o mala colocación de la carga, de ahí que periódicamente se desarrollen campañas de prevención y vigilancia para una correcta circulación por las vías urbanas y carreteras. Un total de 52 personas usuarias de furgonetas fallecieron en accidentes en 2023, disminuyendo en 28 personas respecto a 2019. De ellas, la mayoría se registraron en vías interurbanas con 48 (92% del total). En cuanto a las personas heridas hospitalizadas el total fue de 166, concentrando el 78% de estas en vías interurbanas.