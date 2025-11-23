La Local inicia una campaña de control de furgonetas
Las inspecciones aleatorias comenzarán este lunes y se prolongarán hasta el domingo
La Policía Local realizará una campaña de vigilancia y control de furgonetas desde este lunes y hasta el domingo 30. En este tiempo habrá inspecciones aleatorias sobre las condiciones técnicas y de seguridad de los vehículos y sobre el estado de los conductores. Desde la DGT se advierte de que la conducción de una furgoneta no es igual que la de un turismo: el comportamiento dinámico es diferente, sobre todo si va cargada. La sujeción de la carga es vital, cualquier desplazamiento de la misma incide sobre la estabilidad del vehículo por desplazamiento del centro de gravedad. Entre este tipo de vehículos, es más alta la incidencia de salidas de la vía y vuelcos que puede explicarse por la excesiva o mala colocación de la carga, de ahí que periódicamente se desarrollen campañas de prevención y vigilancia para una correcta circulación por las vías urbanas y carreteras. Un total de 52 personas usuarias de furgonetas fallecieron en accidentes en 2023, disminuyendo en 28 personas respecto a 2019. De ellas, la mayoría se registraron en vías interurbanas con 48 (92% del total). En cuanto a las personas heridas hospitalizadas el total fue de 166, concentrando el 78% de estas en vías interurbanas.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
- Luz verde para construir pisos nuevos a tres minutos de la playa de Salinas: estarán listos en dos años
- El día después de las inundaciones en Avilés: comerciantes achicando agua, garajes empantanados e indignación entre los afectados 'porque siempre pasa lo mismo
- Así podrás caminar por Avilés como si estuvieses en la Edad Media: este es el proyecto que va a desarrollar el Ayuntamiento
- Luanco se convierte en la capital asturiana del pulpo: todos los detalles de unas jornadas gastronómicas que se pueden disfrutar desde este fin de semana
- Un asalto a un piso en Avilés que causa extrañeza: revientan la puerta del inmueble, hallan sobres con dinero, pero no se llevan ningún botín
- Posible agresión a un profesor en un centro educativo de Avilés: el Principado ya recaba pruebas