Este lunes comienzan las obras en dos icónicos edificios de Avilés: una millonaria inversión y 12 meses de trabajos
La reforma de ambos edificios, que suman 4,5 millones de inversión, durará un año
Las obras de dos de los principales proyectos del Ayuntamiento para este mandato comenzarán mañana. Se trata de los trabajos de remodelación del Palacio Balsera, para convertirlo en un centro de arte, y de la antigua guardería de la calle Palacio Valdés, que será un centro intergeneracional. Ambas actuaciones suman una inversión de 4,5 millones de euros que se financian con fondos de la Unión Europea.
La antigua guardería de la calle Palacio Valdés se convertirá en un centro de atención diurna generacional, que se enmarcará dentro de la estrategia autonómica CuiDas. Será un espacio para personas en situación de fragilidad o riesgo de independencia. Allí se organizarán distintas actividades y habrá espacios para relacionarse. Esta actuación tendrá un importe de 1.697.939,99 euros. Las obras durarán un año.
Por su parte, el palacio de Balsera se convertirá en un centro de arte. La actuación conllevará la construcción de una estructura aneja al edificio para alojar ascensores y escaleras de acceso. Tendrá un coste de 2.765.567,13 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.
