Los mejores callos de España se comen en un restaurante asturiano a pie de carretera muy cerca de Oviedo y Gijón

El otoño y el invierno traen a la mesa uno de los platos más populares en Asturias y en España. Y es que aunque ahora los hay durante todo el año, los callos son una de esas recetas que cuando hace frío cobran si cabe mucha más presencia en las casas. Una elaboración tradicional, de esas que huelen a calidez y a hogar.

Un restaurante asturiano se cornó a principios de año como el restaurante con los mejores callos de España. El restaurante La Cantina de Villalegre, de Avilés se convirtió en el calor vencedor del III Concurso Nacional de Callos de Lena, que lleva el nombre de "La Callada por respuesta", celebrado en Pola de Lena. Lo hizo tras conquistar a un selecto jurado, que fue el encargado de catar, a ciegas, las 23 eleboraciones que llegaron a la final presencial, que tuvo lugar en el colegio Sagrada Familia-El Pilar. En los fogones, los cocineros de establecimientos de Asturias, Madrid, Jaén y Granada. Y en la sala de catas, un jurado de lo más prestigioso, con hasta cinco estrellas "Michelín". Esther Manzano (Casa Marcial, 3 Estrellas), Xune Andrade (Monte, 1 Estrella), Yolanda León y Juanjo Pérez (Cocinandos, 1 Estrella), Joaquín Felipe (Atocha 107) y Cristina Rey (La Gitana, ganadora del concurso en su primera edición); el periodista gastronómico Igor Cubillo y y el director gerente de Trasacar, Javier Trabadelo, fueron los encargados de probar las elaboraciones.

Para Esther Manzano, elegida presidenta del jurado, señaló que "más que la estética hay que valorar que tenga un aroma rico, que estén bien limpios, y que tengan un buen sabor, un punto alegre". Con los primeros platos catados, la chef asturiana señalaba que "hasta ahora nos estamos encontrado unos buenos platos. Xune Andrade, chef de Monte con una estrella Michelín, y que jugaba en casa, señalaba que "unos buenos callos tienen que tener pulcritud, cocina, gelatina, producto, una cocción amable, y tienen que ser pegajosos y picantinos", indicó. Desde el restaurante leonés Cocinandos, Juanjo Pérez agregaba que "el 90% de lo que percibimos como sabor entra por la nariz, y en el callo canta mucho, por lo que ese aroma es muy importante. A partir de ahí, la textura, el sabor...". Otro de los chefs participantes era Mario Argüelles, del mierense "TC28". Mientras preparaba su plato, explicaba que "yo no soy mucho de callo muy chiquitín porque creo que pierde textura, pero que la salsa esté pegajosa, que estén sabrosos y que estén bien limpios es fundamental". Argüelles, habitual de las rondas finales los certámenes gastronómicos en los que se presenta, reconocía que concursar al lado de casa "se afronta con más ilusión si cabe".

Este establecimiento goza de muy buenas puntuaciones en las páginas especializadas de Internet y de comentarios de comensales que invitan a porbar sus manajres. "No puedes irte de Avilés sin venir a comer a este sitio. Muy serviciales, rápidos, nos han recomendado super bien, la comida OTRO NIVEL (desde el primer plato hasta el postre. Recomendable 1000x1000". "Un local donde la comida es la protagonista y para bien. Comida casera, abundante, tradicional pero con espacio para alguna innovación. Sabor y buen hacer. Comimos Fabada, Verdinas con Jabalí y solomillo. Todo muy bueno. Los postres espectaculares tambien (Torrija y helados de Afuega`l pitu)"; "Todo perfecto muy bien cocinado,exquisito los callos el cachopo fideua, las empleadas son super atentas ,pendiente de todo lo que puedas necesitar,muy recomendable", son algunos de los comentarios.