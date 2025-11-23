¿Cuánto seguirá subiendo el precio de la vivienda en Asturias? Hasta 700 euros, auguran los expertos

El precio de la vivienda en Avilés va a seguir subiendo. Hasta unos 700 euros el metro cuadrado. Así lo auguran profesionales del sector, que argumentan esta estimación en que la cotización del metro cuadrado en el concejo aún no ha alcanzado su máximo histórico y en el desequilibrio entre la oferta y la demanda. "Es uno de los grandes municipios asturianos con más posibilidades de incremento de precios", sostienen.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda, correspondientes al tercer trimestre de este 2025, el precio medio de la vivienda en Avilés –computando nueva y usada– es de 1.366,9 euros; una cifra aún alejada de los 2.109 euros por metro cuadrado que se alcanzaron justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, y que aún hoy son el techo histórico del precio de la vivienda en el concejo.

Este valor es utilizado como referencia por los profesionales del sector. "Avilés tiene un recorrido o potencial de crecimiento que los demás ya no poseen. Para un vendedor avilesino, el argumento es doble: no solo vende en un mercado que se está vaciando de oferta, sino que además lo hace en una ciudad que tiene memoria de precios mucho más altos, ofreciendo un enorme atractivo para inversores y compradores que buscan la rentabilidad del mañana", destaca Manuel Iglesias, de la inmobiliaria RK Iglesias.

Precisamente, un reciente informe de precios elaborado por RK Iglesias refleja que si bien Avilés tiene aún un importante margen hasta alcanzar su techo histórico de precios, otros municipios del área central como Gijón, Oviedo o Siero, ya han alcanzado este punto o están muy cerca de hacerlo.

No es el único argumento a favor de pensar en un incremento de la cotización del metro cuadrado de vivienda. "En Avilés va a seguir subiendo por la escasez de oferta, que se debe, entre otros motivos, a la ausencia de obra nueva. Además, hay aspectos como la llegada de la Universidad Nebrija, que empezará a impartir el grado de Enfermería a partir del próximo curso, que hará que la demanda siga en aumento", explica Hugo Reguero, asesor inmobiliario.

Además, Reguero también apunta a que el mercado avilesino está empezando a asimilar también parte de la demanda de otros municipios. "Los altos precios de Oviedo o Gijón hacen que mucha gente empiece a buscar vivienda en Avilés, ya que la cotización es más asequible y las comunicaciones con ambas ciudades es buena", resalta.