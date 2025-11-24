Amancio Prada vuelve por Rosalía de Castro cincuenta años después

Hace medio siglo el cantautor Amancio Prada era un veintiañero desbordado por Rosalía, pero por la poeta romántica –la de ahora, ni siquiera había nacido–. Cogió los poemas de la autora de "Follas novas" y compuso los primeros clásicos de su historia musical particular: "Adeus ríos, adeus montes", por ejemplo. Después de Rosalía vinieron Juan del Enzina, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Gustavo Adolfo Bécquer, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Álvaro Cunqueiro, Agustín García Calvo o Chicho Sánchez Ferlosio. Sin embargo, aquel primer trabajo juvenil es el que dejó huella patente y es el que se trae de nuevo a Avilés el próximo día 28 de febrero.

El Centro Niemeyer programa un espectáculo en el que Prada, poeta y cantautor berciano, reconstruye musicalmente los versos de la compostelana de tal modo que se convirtieron en la base de sus trabajos posteriores, casi todos presentados en Avilés en cualesquiera escenarios: desde La Exposición, al teatro Palacio Valdés pasando también por el propio Centro Niemeyer, cuando su dirección era otra.

Las entradas para el concierto ya están a la venta (cuestan 25 euros). Se puede adquirir con un descuento de cinco euros si el comprador está en el Club Cultura. Los puntos de venta son las taquillas del Centro Niemeyer, Laboral Gijón, CITPA, Oviedo y www.unientradas.es.